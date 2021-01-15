ВТБ открыл обновленный офис в Калуге

ВТБ представил клиентам обновленный офис по обслуживанию физических и юридических лиц. Отделение расположено в центре города на ул. Герцена, д.37. Банк усовершенствовал формат офиса и расширил перечень услуг, предлагаемый калужанам.

Новый офис является универсальным и обслуживает как частных, так и корпоративных клиентов. Посетители-физлица могут оформить дебетовую или кредитную Мультикарту, взять кредит наличными, открыть вклад или накопительный счет. Сотрудники офиса помогут оформить ипотеку, подать заявку на автокредит или рефинансирование действующих займов. Здесь же можно подключиться к ВТБ-Онлайн и в дальнейшем получать большинство банковских услуг дистанционно. Кроме того, новое отделение предполагает обслуживание клиентов в формате «Привилегия» - для этого выделена особая зона.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица могут открыть расчетный счет, оформить заявку на финансирование, эквайринг, а также получить консультацию по любым вопросам для бизнеса.

В новом отделении находится комфортный зал ожидания с wi-fi, а также 4 современных устройства самообслуживания, с помощью которых клиенты могут в любое время осуществить необходимые платежи и переводы, пополнить счет, внести платеж по кредиту, а также снять наличные в круглосуточном режиме семь дней в неделю. Новая точка обслуживания будет работать с частными клиентами с понедельника по пятницу с 9 до 20 часов, по субботам с 10 до 17 часов. Корпоративные клиенты будут обслуживаться с понедельника по пятницу с 9 до 18.

Управляющий ВТБ в Калужской области Анжелика Романюк отметила: «Нам важно, чтобы наши клиенты могли своевременно и в комфортном режиме получить квалифицированную консультацию, решить любой финансовый вопрос. Именно поэтому мы регулярно совершенствуем свои представительства в регионах, идём в ногу со временем, чтобы жители области могли получать сервис ещё более высокого уровня. При этом мы продолжаем развивать дистанционные каналы обслуживания, которые позволяют клиентам быть на связи с банком 24/7».