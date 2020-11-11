Сбер приглашает калужан принять участие в «Зеленом дне»

Сегодня Сбер празднует свой 179 День рождения. В этот день Сбер не только принимает поздравления, но и дарит подарки своим клиентам. Такая идея у компании возникла три года назад и в первый «Зеленый день» участниками акции стали миллионы россиян. К мероприятию сразу присоединились десятки партнёров по всей стране. Акция ежегодно позволяет всем жителям России приобретать финансовые и нефинансовые услуги Сбера на особых, выгодных условиях.

Что интересного предложит Сбер в этом году и чем он запомнится, рассказал управляющий Калужским отделением Андрей Ручай.

- Андрей Николаевич, 11 и 12 ноября уже ассоциируются с девизом «Самый выгодный день в году!».Расскажите о «Зеленом дне», в чем его особенность?

В этом году Сбер проводит «Зеленый день» уже третий раз и уже многие клиенты изменили традиционное представление о праздновании дня рождения, ведь это мероприятие позволяет воспользоваться уникальными скидками и предложениями от банка, компаний экосистемы Сбера и её партнёров.

В акции принимает более 170 компаний из разных областей торговли и сферы услуг, которые предложат специальные скидки участникам Зелёного дня.

Зеленый день для корпоративных клиентов продлится с 11 по 17 ноября.

- Какие банковские продукты в этом году предложит Сбер.

Традиционно в «Зеленый день» мы предлагаем клиентам специальные предложения по нашим банковским продуктам. В этом году участников ждут квартиры от застройщиков в более чем 600 жилых комплексах по всей стране со скидкой до 20%, специальные условия на СберКарту с повышенными бонусами СберСпасибо, выгода 40% на страховые программы СберСтрахования, 3000 приветсвенных миль на СберКарту Travel Mastercard.

Также можно будет пройти онлайн-тестирование для определения профориентации ребёнка или получить доступ к электронной библиотеке MyBook на 6 месяцев (один из двух подарков на выбор) при оформлении накопительного страхования жизни в «Сбербанк страхование жизни» по программам «Будущий капитал» и «Билет в будущее».

- Какие интересные предложения будут от компаний экосистемы Cбера?

- Безусловно я бы выделил специальное предложение на подписку СберПрайм. Такая подписка была открыта совсем недавно – во время презентации нового Сбера. И оформить ее можно было за 999 рублей на год, что уже очень выгодно. В рамках Зеленого дня такую подписку по этой цене можно будет оформить уже на два года. И я со своей стороны рекомендую это сделать. За небольшие деньги клиент получает 40 миллионов музыкальных треков в СберЗвуке, бесплатные несколько десятков тысяч фильмов на сервисе OKKO и платное кино по сниженной цене, товары по цене магазинов, без оплаты доставки в СберМаркете, скидки на заказы в Delivery Club и на поездки в такси Ситимобил. Согласитесь, ощутимая экономия за сумму чуть более 40 рублей в месяц.

В рамках акции действует выгодное предложение на приобретение приставки SberBox —2490 рублей за приставку вместо 3490. СберЗдоровье предоставит скидку более 20% на безлимитные консультации терапевта, педиатра и 2 консультации узких специалистов в течение года; СберМобайл — скидку 25 % на 3 месяца связи на все тарифы.

Совершенно новое предложение – это заказ лекарств через сервис Сбер Е-аптека. СБЕР ЕАПТЕКА – это одна из крупнейших в России интернет-аптек, которая осуществляет продажу и доставку лекарств и товаров для красоты и здоровья. Скидка по промокоду «Зелёный» действует с 11 по 30 ноября при заказе на сумму от 3999 рублей. Акция проходит в 18 городах, в том числе и в Калуге.Также СБЕР ЕАПТЕКА предоставляет клиентам скидку 1000 рублей на первую покупку.

- В прошлые года в акции принимали участие и ваши партнеры, в этом году они тоже участвуют?

- Конечно, более того, список предложений значительно расширился. В Зеленом дне участвует более 170 федеральных и региональных компаний из разных областей торговли и сферы услуг, которые предложат специальные условия.

В частности, «Эльдорадо» предоставит скидку до 30% на определенные товары, Xiaomi и Huawei предоставят скидки на смартфоны, ноутбуки, планшеты и аксессуары, «Дочки-Сыночки» - до 20% на одежду и обувь и «Детский мир» дополнительную скидку от 10–25% на популярные товары, McDonald’s специальный сет за 99 рублей. С более подробной информацией об участниках акции и предложениях можно ознакомиться на sber.ru, там каждый сможет найти для себя интересные предложения.

— Как стать участником акции?

Чтобы воспользоваться предложениями Зелёного дня — 2020 на максимально выгодных условиях необходимо:

авторизоваться на sber.ru по Сбер ID и открыть для себя интересующие предложения;

заполнить анкету о ваших интересах и оставить адрес электронной почты, чтобы Сбер напомнил о начале распродажи;

пригласить друга на страницу Зелёного дня — и получить ещё более интересные предложения.

- Специальными предложениями в рамках Зеленого дня можно будет воспользоваться только в онлайн?

Как я уже говорил все предложения доступны на сайте sber.ru. Если участник Зеленого дня обратиться в отделение, то его в обязательно проконсультируют и помогут ознакомиться с предложениями на сайте. Однако, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции мы призываем клиентов и участников акции беречь себя, минимизировать посещение общественных мест и пользоваться дистанционными сервисами, что очень удобно и безопасно.