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Калужские энергетики подтвердили свою готовность к зиме

Опубликовано: 03.11.2020 15:43 0 127
Калужские энергетики подтвердили свою готовность к зиме

Директор филиала «Россети Центр и Приволжье Калугаэнерго» Дмитрий Фёдоров  и начальник Управления энергетики Министерства строительства и ЖКХ Калужской области Сергей Казаков провели рабочую встречу. Стороны обсудили подготовку энергетического комплекса региона к работе в зимнее время года.

Калугаэнерго в полном объёме и в установленные сроки провёл все запланированные мероприятия по подготовке к работе в период холодов. Специалисты филиала выполнили капитальный ремонт 914 трансформаторных подстанций 6-110 кВ. Также было отремонтировано 2948 км воздушных линий электропередачи (ВЛ) всех классов напряжения. Проводились работы по замене опор, изоляторов на ВЛ, а также «голых» проводов на самонесущие изолированные.

В филиале выполнили комплекс мероприятий для минимизации риска повреждения. Прежде всего, это расчистка ВЛ 0,4-110 кВ. Совместно с региональным министерством природных ресурсов и экологии проведена работа по выявлению и удалению потенциально опасных деревьев в лесных массивах, прилегающих к трассам ВЛ.

Дополнительный запас прочности энергосистеме накануне сезона максимальных нагрузок обеспечивает выполнение мероприятий инвестпрограммы: реконструкция, модернизация и строительство новых энергообъектов. Среди основных проектов 2020 года – завершение строительства ПС 110 кВ «Университет» в Калуге для обеспечения электроэнергией кампуса филиала МГТУ им. Баумана, и ПС 110 кВ «Михали» в Износковском районе, реконструкция ПС 110 кВ «Вега» в Боровском районе с заменой силового трансформатора на 40 МВА, реконструкция ПС 110 кВ «Квань» в Калуге с заменой силового трансформатора  на 16 МВА, автоматизация на 14 ВЛ 6-10 кВ с установкой 21 реклоузера, реконструкция 190 км ВЛ 0,4-10 кВ.

Готовы встретить зиму во всеоружии и сотрудники филиала. В рамках подготовки к отопительному периоду в Калугаэнерго проведены противоаварийные тренировки с привлечением подразделений МЧС, ЕДДС, регионального министерства строительства и ЖКХ, а также местных администраций.

Все бригады полностью обеспечены спецодеждой, в том числе устойчивой к действию электрической дуги, а также необходимым оборудованием, средствами индивидуальной защиты. Автотранспорт также подготовлен к работе в условиях осенне-зимнего периода. В 2020 году автопарк Калугаэнерго пополнился 67 единицами современной высокопроходимой техники. Также в распоряжении филиала находится 116 резервных источников снабжения электроэнергией общей мощностью 4,55 МВт, а также 35 световых установок. На 100% укомплектован аварийный запас оборудования.

«Ежегодно мы совершенствуемся в вопросе подготовки к осенне-зимнему периоду. И к тем требованиям, которые для нас предписаны законом, добавляем свои решения, наработанные с учётом предыдущего года. Например, нам удалось на треть сократить среднюю длительность перерывов электроснабжения потребителей по сравнению с прошлым годом. В работе персонала Калугаэнерго я уверен более чем на 100%», - подчеркнул заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» - директор филиала «Калугаэнерго» Дмитрий Фёдоров.

Для информирования населения по вопросам электроснабжения, в том числе при проведении плановых работ, а также в случае возникновения внештатных ситуаций функционирует круглосуточный Контакт-центр. Для получения консультаций и ответов на все возникающие вопросы потребителям следует звонить по номеру 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).

Опубликовано: 03.11.2020 15:43 0 127
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