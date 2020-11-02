«Ростелеком» запускает продажи электронных полисов ОСАГО

«Ростелеком» совместно с партнером El-Market запускает онлайн-продажи электронных полисов ОСАГО. Узнать тарифы и рассчитать стоимость полиса по девяти крупнейшим страховым компаниям России можно дистанционно на сайте insur.rt.ru.

ОСАГО оформляется быстро и удобно в онлайн-режиме без проверки автомобиля. Застраховать автогражданскую ответственность можно на год. Полис приходит на электронную почту, его можно распечатать либо сохранить как фотографию в телефон. Сотрудник ГИБДД проверяет актуальность полиса по серии и номеру в единой базе Российского союза автостраховщиков (РСА).

«Мы расширяем линейку наших страховых сервисов, которые можно легко и быстро оформить онлайн. Автовладельцу не надо идти в офис продаж или заходить на разные сайты страховых компаний. На нашем сайте ему достаточно один раз ввести данные и сравнить стоимость полиса у крупнейших российских страховых компаний. Наш продукт поможет не только сэкономить время, но и приобрести полис по выгодной цене не выходя из дома», — отметила директор проектов офиса перспективных цифровых продуктов массового сегмента «Ростелекома» Ирина Козловская.

На сайте insur.rt.ru представлены девять страховых компаний: «Ингосстрах», «Альфастрахование», ВСК, «Согласие», «Ренессанс», «Росгосстрах», МАКС и Mafin («Абсолют страхование»). Стоимость полиса ОСАГО рассчитывается на основе базовых тарифов и страховых коэффициентов. Подробности на сайте insur.rt.ru.

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El-Market — крупнейший страховой интегратор, предоставляющий инструменты для помощи реализации и последующей продажи полисов страхования автомобилей, недвижимости, жизни и здоровья, путешествий своим клиентам. Компания использует передовые технологии и оказывает лучшую техническую поддержку своим партнерам. Экспертная оценка компании позволяет улучшать конверсию интернет-продаж направления страхования и выявлять потребности клиентов.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,8 млн — IPTV.

Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (NetPromoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.