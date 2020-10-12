С 12 октября Сбер запускает акцию «Спасибо, что вы в маске». Её цель — поощрить клиентов, которые заботятся о своём здоровье, здоровье окружающих и соблюдают масочный режим.
В ходе акции «Спасибо, что вы в маске» каждому клиенту, который носит в офисе банка маску, будет выдаваться специальный промокод со скидкой сразу на несколько сервисов экосистемы Сбера.
В частности, можно получить:
Сергей Мальцев, старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка:
«Мы благодарны всем клиентам, которые приходят в наши офисы в масках. Тем самым они проявляют заботу не только о себе, но и обо всех окружающих, в том числе и о наших сотрудниках. Подобное сознательное отношение к нынешней эпидемиологической ситуации позволяет обеспечить бесперебойную работу наших офисов и качественное безопасное обслуживание клиентов».
Сбер ещё в апреле этого года разработал и разместил в своих офисах информационные материалы о необходимости соблюдения масочного режима.
Сегодня, когда вновь наблюдается рост заболеваемости COVID-19, Сбер решил усилить работу по информированию населения и дополнительно простимулировать своих клиентов заботиться о своём здоровье и здоровье окружающих.
Акция «Спасибо, что вы в маске» проходит во всех отделениях банка во всех регионах России. Подробности на https://www.sber.ru/covid.