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Сбер запускает акцию «Спасибо, что вы в маске»

Опубликовано: 12.10.2020 17:44 0 72
Сбер запускает акцию «Спасибо, что вы в маске»

С 12 октября Сбер запускает акцию «Спасибо, что вы в маске». Её цель — поощрить клиентов, которые заботятся о своём здоровье, здоровье окружающих и соблюдают масочный режим.

В ходе акции «Спасибо, что вы в маске» каждому клиенту, который носит в офисе банка маску, будет выдаваться специальный промокод со скидкой сразу на несколько сервисов экосистемы Сбера.

В частности, можно получить:

  • скидку 15% на 5 поездок для новых пользователей в такси Ситимобил;
  • 15%-е скидки на страховые продукты «Фарм страхование» и «Защита дома+» компании «Сбербанк страхование»;
  • 90 дней бесплатного использования сервиса СберЗвук;
  • бесплатную онлайн-консультацию терапевта от платформы телемедицины СберЗдорове;
  • 300 бонусных баллов при регистрации в сервисе доставки еды «Кухня на районе»;
  • подписку «Оптимум» на 45 дней от Okko всего за 1 рубль;
  • 10%-ю скидку на любой заказ из ресторанов в Delivery Club;
  • скидку 200 рублей действующим и новым клиентам от сервиса Самокат на заказы от 800 рублей;
  • одну бесплатную доставку заказа от СберМаркет.

Сергей Мальцев, старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка:

«Мы благодарны всем клиентам, которые приходят в наши офисы в масках. Тем самым они проявляют заботу не только о себе, но и обо всех окружающих, в том числе и о наших сотрудниках. Подобное сознательное отношение к нынешней эпидемиологической ситуации позволяет обеспечить бесперебойную работу наших офисов и качественное безопасное обслуживание клиентов».

Сбер ещё в апреле этого года разработал и разместил в своих офисах информационные материалы о необходимости соблюдения масочного режима.

Сегодня, когда вновь наблюдается рост заболеваемости COVID-19, Сбер решил усилить работу по информированию населения и дополнительно простимулировать своих клиентов заботиться о своём здоровье и здоровье окружающих.

Акция «Спасибо, что вы в маске» проходит во всех отделениях банка во всех регионах России. Подробности на https://www.sber.ru/covid.

Опубликовано: 12.10.2020 17:44 0 72
Тэги: новости компаний
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