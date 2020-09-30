Сегодня, 29 сентября, в «Известиях» вышло интервью Заместителя председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов «Доход мошенников — более 75 млн рублей в месяц»

«27 сентября СМИ сообщили об очередном случае телефонного мошенничества: злоумышленник, представившийся сотрудником банка, выманил у 84-летнего петербуржца 800 тыс. рублей. После перевода денег мало что можно сделать: полиция начинает искать преступников, но находит не всегда, а средства остаются в чужих карманах. Эффективное средство борьбы с ними — системы безопасности самих финансовых учреждений. Как защищает своих клиентов от мошенников Сбербанк, рассказал «Известиям» заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов.»

https://iz.ru/1066654/elena-poltavskaia/dokhod-moshennikov-bolee-75-mln-rublei-v-mesiatc



