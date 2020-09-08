Бизнес как локомотив

«Партия Роста» появилась на российской политической арене четыре года назад. Возглавляет её Борис Титов, уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей. На них «Партия Роста» делает ставку в первую очередь, ведь именно эти состоявшиеся, свободные и энергичные люди развивают реальный сектор экономики.

Накануне выборов Калугу посетили сопредседатель «Партии Роста» Александр Любимов и заместитель председателя Сергей Дёмин. Александр Любимов — ​известный тележурналист, один из основателей телекомпании «ВИД», бизнесмен и общественный деятель. Сергей Дёмин — ​предприниматель, председатель совета директоров группы компаний «МЛЕСНА». Лидеры приехали, чтобы поддержать калужских товарищей по партии и встретиться с избирателями.

Калужский список «Партии Роста» на выборах в Законодательное собрание Калужской области возглавляет Дмитрий Рахе.

Открыла программу дня встреча с калужской молодёжью. Студентов интересовало, в частности, что именно отличает «Партию Роста» от других партий и чего от неё ждать обычным людям.

— Главное, за что мы боремся, ​это построение несырьевой экономики, — ​пояснил Александр Любимов. — ​Если дать бизнесу нормально работать, он сможет наполнить бюджет страны за счёт налоговых отчислений. Тогда государство получит возможность развивать социальный сектор и другие важные направления. Очевидно, что напряжённость в обществе нарастает, и совсем не хочется, чтобы события в нашей стране начали развиваться по украинскому или белорусскому сценарию. Мы считаем, что неизбежные перемены не должны обернуться социальными потрясениями.

— От многих других партий нас отличает конструктивный, экспертный подход, — ​добавил Сергей Дёмин. — ​Мы не просто критикуем, а выступаем с конкретными предложениями. У нас есть подробная программа развития экономики России до 2025 года, разработанная Институтом роста экономики имени П.А. Столыпина.

Затем московские гости посетили предприятие по производству износостойких минеральных покрытий MicoTech. Генеральный директор Станислав Кислов провёл экскурсию по цехам завода. По его мнению, одна из серьёзных проблем малого бизнеса — ​пропасть между крупными холдингами и малым бизнесом. Александр Любимов согласился с тем, что выстроить отношения с корпорациями — ​непростая задача для малого бизнеса, даже если в сотрудничестве заинтересованы обе стороны. Но решать её можно и нужно.

Разговор о проблемах предпринимателей и путях их решения продолжился в Доме бизнеса. В работе круглого стола «Поддержка бизнеса: сегодня и завтра» приняли участие предприниматели Калужской области, руководитель «Агентства развития бизнеса» Стефан Перевалов, бизнес-омбудсмен Андрей Колпаков.

По словам руководителя калужского регионального отделения «Партии Роста» Дмитрия Рахе, наш регион преуспел в плане реализации крупных инвестиционных проектов, но для малого и среднего бизнеса условия всё ещё недостаточно благоприятны. Предприниматели мало информированы о мерах государственной поддержки, на которые они могут рассчитывать.

Некоторые из предложений «Партии Роста» были услышаны правительством страны. В частности, удалось снизить ставку рефинансирования до 5%, а в ряде регионов уменьшить налог по упрощённой системе налогообложения.

— В 2020 году необходимо не отложить, а отменить налоги для малого бизнеса, ведь их просто нечем сейчас заплатить, — ​уверен Сергей Дёмин. — ​Руководство «Партии Роста» обратилось с этим предложением к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Визит Александра Любимова и Сергея Дёмина завершила пресс-конференция. Калужских журналистов интересовали амбиции и перспективы партии на предстоящих выборах.

— Главная наша задача на 2021 год — ​преодолеть пятипроцентный барьер и войти в Государственную Думу, — ​ответил Сергей Дёмин. — ​Мы идём к этой цели пятый год. Отделения партии созданы в 82 регионах России, порядка 500 депутатов представляют «Партию Роста» в региональных органах власти разного уровня.

В Калужской области на выборах в Законодательное собрание от «Партии Роста» участвуют 43 кандидата, в городскую думу — ​16 кандидатов в общем списке и трое — ​по одномандатным округам в Калуге, Обнинске и Людинове. В выборах губернатора Калужской области участвует кандидат от «Пратии Роста» Елена Ефанова.

— Люди голосуют не за партию, а за человека, — ​убеждён Александр Любимов. — ​Поэтому мы сделали ставку на тех предпринимателей, которые не только занимается бизнесом, но и участвуют в социальных проектах, стремятся принести пользу жителям города и области. Насколько удачно мы подобрали кандидатов, решать калужанам.

Оплата публикации произведена из средств избирательного фонда избирательного объединения «Калужское региональное отделение Всероссийской политической партии «Партия Роста».