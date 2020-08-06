Сбербанк и МФЦ реализовали сервис безналичной оплаты госпошлин в Калужской области

С июля в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг населению (МФЦ) успешно стартовал проект Сбербанка - «Система безналичных платежей».

Теперь оплатить государственную пошлину можно прямо за рабочим столом сотрудника МФЦ при подаче документов, что существенно сэкономит время ожидания клиентов и обеспечит приём заявлений на услуги за один визит.

В Калужской области уже установлено 200 терминалов в офисах «Мои документы».

Оплата госпошлин будет осуществляться без взимания комиссии. При этом, оплатить услугу можно картой любого банка.

Наталья Радкевич, заместитель управляющего Калужским отделением Сбербанка:

«Раньше на оплату услуг, предоставляемых МФЦ уходило достаточно много времени из-за необходимости совершать платежи в банкоматах и возвращаться обратно с чеком. Внедрение системы безналичных платежей позволяет нам оказывать населению быстрый и удобный сервис, ведь с помощью него можно совершать оплату госпошлин непосредственно в момент обращения к сотруднику многофунционального центра».

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

Официальные сайты банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.