Яркое лето, свежий воздух и прогулки: этнографический парк ЭТНОМИР открыт для калужан и гостей столицы.

Лето в разгаре и самое время ощутить всю прелесть летних развлечений, активного времяпровождения, просторов. С середины июня парк возобновил свою работу и принимает гостей.

Территория этнографического парка (83 гектара) доступна для прогулок на свежем воздухе и занятий спортом – с соблюдением необходимой социальной дистанции.

Открыты для посещения музеи, улица Мира с выставочными павильонами разных стран. Гости парка могут прокатиться на лодках по озеру, покататься на велосипедах.

Рестораны и кафе принимают посетителей, предлагая комфортно разместиться за столиками на свежем воздухе на летних верандах.

Отведать блюда индийской и непальской кухонь в ресторане «Индийская душа», домашнюю национальную кухню в кафе «Кавказский дворик», «Корчма». Ресторан «Мудрый кочевник» располагает зоной, оборудованной мангалом и вертелом и рекомендует блюда, приготовленные на открытом огне. Ресторан-пиццерия «Мука» подаёт вкуснейшую пиццу и пасту. А в живописном уголке парка на берегу озера разместились столики кафе «Глушь». После реставрации открыта летняя веранда ресторана «Чайхана», предлагающая блюда восточной кухни.

Постояльцы отелей и гости парка могут посетить СПА-центр, расположенный в отеле Шри-Ланка. Банный остров, соляная пещера, инракрасная сауна, флоатинг-студия – прекрасная возможность восстановиться и расслабиться, заказав комплексную процедуру оздоровления.

В парке реализуются все рекомендованные Роспотребнадзором меры: соблюдение масочного режима, термометрия, медицинский осмотр сотрудников, инструктаж персонала, наличие санитарно-эпидемиологических средств индивидуальной защиты, санитайзеры и антисептики для общего пользования, разметка для социального дистанцирования, регулярное проветривание и обработка помещений дезинфицирующими средствами.

В зонах общественного питания соблюдается свободная рассадка, обработка поверхностей антисептическими средствами, работа официантов в средствах индивидуальной защиты.

Для безопасности и комфорта гостей принято решение регулировать поток посещения парка. Входные электронные билеты можно приобрести исключительно бесконтактным способом через сайт парка и по сниженным тарифам, единым на любой день недели:

Полный – 450 р.

Льготный – 250 р.

Дети с 5 до 12 лет – 200 р.

Для жителей Калуги и области – 200 р.

Подробнее на сайте ethnomir.ru