Сбербанк снизил ставки по ипотеке

Сбербанк снижает ставки на программы ипотечного кредитования «Господдержка 2020», «Ипотека для семей с детьми», а также на рефинансирование ипотечного кредита другого банка.

Теперь жители Калужской области могут приобрести квартиру в новостройке в ипотеку от Сбербанка по льготной ставке 6,4% годовы. А первоначальный взнос по данной программе снижен с 20% до 15% от стоимости недвижимости. При регистрации сделки в электронном виде на сайте ДомКлик действует дополнительная скидка 0,3 п.п. до 30 июня 2020 года, и ставка снижается до 6,1% годовых. Жители Калужской области в рамках программы могут оформить ипотечный кредит на покупку жилья в новостройке до 3 млн рублей. Срок кредитования — до 20 лет.

Для выбора подходящей квартиры от проверенного застройщика клиентам доступен каталог аккредитованных Сбербанком новостроек в Калужской области на DomClick.ru с удобным поиском и просмотром квартиры онлайн.

Кроме того, семьи, имеющие двух и более детей, могут воспользоваться самой выгодной на сегодняшний день программой - «Ипотека для семей с детьми» по ставке от 4,7%. Максимальная сумма ипотеки в Калужской области по данной программе - до 6 000 000 рублей, а первоначальный взнос - не менее 20% от стоимости жилья. В рамках этой программы можно приобрести недвижимость от застройщика на любом этапе строительства.

Рефинансировать имеющийся ипотечный кредит другого банка можно также на выгодных условиях - по ставке от 8,5%. Подлежащий рефинансированию ипотечный кредит для жителей региона может составлять от 300 000 рублей до 5 000 000 рублей.

Сергей Лукиян, управляющий Калужским отделением ПАО Сбербанк: «Программа рефинансирования ипотеки в Сбербанке позволяет клиентам снизить ставку, уменьшить ежемесячный платеж и снизить долговую нагрузку. На сегодняшний день мы уже получили более 200 заявок на рефинансирование ипотеки».

С подробными условиями рефинансирования ипотеки можно ознакомиться на официальном сайте банка:

https://www.sberbank.ru/ru/person/credits/refinancing_mortgages