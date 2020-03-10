Умные домофоны «Ростелекома» теперь обслуживают более тысячи домохозяйств в Калужской области

«Ростелеком» установил умные домофоны в ЖК «Хороший» в Калуге. Теперь в регионе насчитывается более тысячи домохозяйств, которые пользуются данным сервисом.

С сервисом «Ростелекома» открыть дверь в подъезде теперь можно как обычным способом – с помощью домофонной трубки, так и с мобильного устройства, будь то смартфон или планшет. Камера домофона позволяет жильцам с помощью приложения на своих гаджетах вести придомовое видеонаблюдение онлайн или просматривать записи из облачного архива. Жители домов с умным домофоном могут даже находясь за пределами квартиры в режиме онлайн узнавать о визитерах, видеть их с помощью встроенной в устройство домофона камеры, говорить с ними и при необходимости открывать двери.

Наталия Каляцкая, директор Калужского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Сервис "Умный домофон" создан для безопасности и комфорта и уже успешно работает в домах и жилых комплексах в Калуге. Оценили эту услугу и в Обнинске, где домофонами также оснащены несколько ЖК. Уверена, умный домофон от "Ростелекома" вскоре станет привычным для калужан и жителей всей области. Ведь это действительно удобно: в личном кабинете сервиса можно легко настроить переадресацию вызовов на домашний или мобильный телефон, установить режим «не беспокоить» или назначить гостевой код доступа. Кроме того, не нужно покупать дополнительное оборудование».

В подъездное устройство умного домофона встроены микрофон, динамик, панель-клавиатура для набора номера квартиры и вызова экстренных служб по «Системе 112», а также видеокамера с инфракрасной подсветкой, которая позволяет видеть даже ночью не только самих гостей, но и прилегающую территорию. Устройство легко устанавливается и не требует прокладки проводов.

«Умный домофон» - один из продуктов платформы услуг для безопасности и комфорта дома «Ростелеком Ключ», которая включает в себя также сервис «Умный шлагбаум», консьерж-сервис, комплексное видеонаблюдение и умные счетчики.

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Калужский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Калужской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Услугами ШПД пользуется свыше 13,2 млн абонентов, платного ТВ — 10,4 млн, из них свыше 5,6 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.