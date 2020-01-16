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«Ростелеком» делает небо над городами чище

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.01.2020 14:06 0 108
«Ростелеком» делает небо над городами чище

«Ростелеком» завершил первый этап федеральной программы «Чистое небо», которая направлена на перенос воздушных линий связи, расположенных на опорах наружного освещения и крышах домов, в кабельную канализацию. Совместно с операторами связи «Ростелеком» перенес в подземные линейно-кабельные сооружения более 900 км воздушных линий в 25 городах, в том числе в Калужской области. Объем капитальных затрат компании составил 80 млн рублей.
Начиная с апреля 2019 года «Ростелеком» предлагает всем операторам связи, в первую очередь, в городах с населением более 500 тысяч жителей, перенести воздушные линии связи в подземные линейно-кабельные сооружения. «Ростелеком» рассматривает различные схемы взаимодействия с операторами, в том числе возможность проведения проектно-изыскательских, строительно-монтажных и работ по демонтажу воздушных линий собственными силами на взаимовыгодных условиях.
Перенос воздушных линий связи под землю оберегает коммуникации от постороннего вмешательства и формирует эстетический облик жилых районов. Кроме того, размещение линий связи в кабельной канализации позволяет значительно увеличить срок их службы, а также сократить издержки. Такие линии связи находятся на постоянном техническом обслуживании, надежно защищены от вмешательства посторонних лиц и непогоды. 
Специалисты «Ростелекома» отмечают и другие преимущества размещения волоконно-оптических линий под землей. Так, например, аварии в линейно-кабельных сооружениях происходит в среднем в тридцать раз меньше, чем на воздушных линиях. Кабели из канализации напрямую заходят в здания, что упрощает процесс подключения новых клиентов и делает сеть более защищенной. 
«“Ростелеком” приглашает всех представителей телеком-рынка к участию в программе “Чистое небо». Каждому оператору мы готовы предложить наиболее выгодную форму реализации переноса воздушных линий, — подчеркнула вице-президент «Ростелекома» по работе с операторами связи Наталия Крючкова. — С учетом климатических особенностей и сезонности работ мы стремимся закончить переговорные и организационные вопросы в первом квартале и приступить к фазе активного строительства во втором и третьем кварталах 2020 года». 
Тарифы «Ростелекома» на предоставление места операторам в кабельной канализации рассчитываются на основании требований постановления Правительства РФ № 1284 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи» от 29 ноября 2014 года и базируются на экономически обоснованных затратах. Тарифы являются публичными, их повышение происходит не чаще раза в год, в то время как при воздушном размещении владельцы опор могут применять иные подходы к тарифной политике.
Второй этап программы «Чистое небо» начнется в феврале и продлится до декабря 2020 года.
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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.
Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,1 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,3 млн пользователей, из них свыше 5,5 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ». 
Выручка группы компаний за 9 месяцев 2019 г. составила 242,6 млрд руб., OIBDA достигла 81,4 млрд руб. (33,6% от выручки), чистая прибыль — 16,4 млрд руб.
«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней. 
Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.
Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.01.2020 14:06 0 108
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