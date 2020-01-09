$ 61.23 0.67
68.06 1.32
Главная Новости компаний

C 2020 года РСХБ приступает к льготному кредитованию жителей села

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.01.2020 15:43 0 149
C 2020 года РСХБ приступает к льготному кредитованию жителей села

В рамках участия Россельхозбанка в Государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной Правительством Российской Федерации на 2020-2025 гг., жители села с 2020 года смогут получить в Россельхозбанке потребительский кредит без обеспечения по льготной ставке до 5 % годовых.

Льготный кредит позволит клиентам с постоянной регистрацией на сельских территориях (сельских агломерациях) в возрасте от 23 до 65 лет получить денежные средства в сумме до 250 тыс. рублей (жителям Дальневосточного федерального округа и Ленинградской области – до 300 тыс. рублей) на срок до 60 месяцев (включительно). Погашение кредита возможно дифференцированными или аннуитетными платежами. При желании клиента можно будет осуществить полное или частичное досрочное погашение кредита без комиссий.

На кредитные средства жители села смогут приобрести и произвести монтаж оборудования для обеспечения своих хозяйств электро- и водоснабжением, водоотведением, отоплением и газоснабжением по договорам подряда, заключенным с организациями-исполнителями работ. Также условия кредита позволят отремонтировать жилые дома (помещения) по договорам подряда.

«Развитие сельских территорий – важная задача, которая стоит перед Россельхозбанком. Мы гордимся тем, что в нашей продуктовой линейке появится еще один финансовый инструмент, который позволит значительно улучшить условия жизни людей на селе и благоустроить им свои домовладения. Мы ожидаем, что новый льготный кредит Банка будет очень востребован сельскими жителями. Потребительский кредит по льготной ставке до 5% годовых, безусловно, станет хорошим шансом для многих людей повысить качество своей жизни, - подчеркнула первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.01.2020 15:43 0 149
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев

БЛОГИ КОМПАНИЙ
Газэнергобанк поздравляет с Новым годом
26 дек 2019 08:15
Новогодние скидки в салоне Moon
26 дек 2019 12:12
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
C 2020 года РСХБ приступает к льготному кредитованию жителей села
Клиенты ВТБ провели 10 тысяч сделок по безбумажной технологии
ВТБ начинает работу по дальневосточной ипотеке
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
А какую ёлку вы ставите дома?  
Всего проголосовало: 1062
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Российские производители плитки выходят вперед
Квартирный переезд в Москве: как правильно его организовать
Чистый звук: лучшие микрофоны для стрима

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

             

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru