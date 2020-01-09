C 2020 года РСХБ приступает к льготному кредитованию жителей села

В рамках участия Россельхозбанка в Государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной Правительством Российской Федерации на 2020-2025 гг., жители села с 2020 года смогут получить в Россельхозбанке потребительский кредит без обеспечения по льготной ставке до 5 % годовых.

Льготный кредит позволит клиентам с постоянной регистрацией на сельских территориях (сельских агломерациях) в возрасте от 23 до 65 лет получить денежные средства в сумме до 250 тыс. рублей (жителям Дальневосточного федерального округа и Ленинградской области – до 300 тыс. рублей) на срок до 60 месяцев (включительно). Погашение кредита возможно дифференцированными или аннуитетными платежами. При желании клиента можно будет осуществить полное или частичное досрочное погашение кредита без комиссий.

На кредитные средства жители села смогут приобрести и произвести монтаж оборудования для обеспечения своих хозяйств электро- и водоснабжением, водоотведением, отоплением и газоснабжением по договорам подряда, заключенным с организациями-исполнителями работ. Также условия кредита позволят отремонтировать жилые дома (помещения) по договорам подряда.

«Развитие сельских территорий – важная задача, которая стоит перед Россельхозбанком. Мы гордимся тем, что в нашей продуктовой линейке появится еще один финансовый инструмент, который позволит значительно улучшить условия жизни людей на селе и благоустроить им свои домовладения. Мы ожидаем, что новый льготный кредит Банка будет очень востребован сельскими жителями. Потребительский кредит по льготной ставке до 5% годовых, безусловно, станет хорошим шансом для многих людей повысить качество своей жизни, - подчеркнула первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.