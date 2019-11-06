Цифровые технологии МегаФона для автотранспорта

06.11.2019 16:12 90

МегаФон выступил партнёром Х международного форума по развитию автомобилестроения и инновационной инфраструктуры «Автоэволюция 2019» в Калуге.

Ключевыми темами форума стали перспективы и стратегия развития автомобильной отрасли, создание транспортной инфраструктуры в регионах и новые телекоммуникационные и цифровые решения для автотранспорта.

В рамках экспозиции МегаФона были представлены услуги для развития инновационной инфраструктуры, в том числе «Контроль груза» и «Контроль автопарка», позволяющие в режиме реального времени контролировать маршруты движения транспортных средств, скоростной режим, показания приборов и датчиков. При внедрении данных решений можно существенно снизить расходы на топливо, эксплуатацию и ремонт автомобилей, а также сократить риск дорожных происшествий и аварийных ситуаций.

«Внедрение цифровых технологий сегодня требует наличия технологической инфраструктуры и экспертизы в реализации проектов. У МегаФона большой опыт по внедрению высокотехнологичных решений, как на федеральном, так и на региональном уровне. Мы – эксперты в развитии сетей связи, внедрении IoT и M2M продуктов, реализации масштабных ИКТ проектов. У нас есть все необходимое для развития цифровых решений на территории Калужского региона» - добавил Антон Павленко, директор Калужского регионального отделения МегаФон.

Также, на протяжении двух дней форума каждый участник мог познакомиться с разработками оператора в области облачных вычислений, интернета вещей, сервисов видеоаналитики и других цифровых решений.