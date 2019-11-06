Цифровые технологии МегаФона для автотранспорта

МегаФон выступил партнёром Х международного форума по развитию автомобилестроения и инновационной инфраструктуры «Автоэволюция 2019» в Калуге.
Ключевыми темами форума стали перспективы и стратегия развития автомобильной отрасли, создание транспортной инфраструктуры в регионах и новые телекоммуникационные и цифровые решения для автотранспорта.
В рамках экспозиции МегаФона были представлены услуги для развития инновационной инфраструктуры, в том числе «Контроль груза» и «Контроль автопарка», позволяющие в режиме реального времени контролировать маршруты движения транспортных средств, скоростной режим, показания приборов и датчиков. При внедрении данных решений можно существенно снизить расходы на топливо, эксплуатацию и ремонт автомобилей, а также сократить риск дорожных происшествий и аварийных ситуаций.
«Внедрение цифровых технологий сегодня требует наличия технологической инфраструктуры и экспертизы в реализации проектов. У МегаФона большой опыт по внедрению высокотехнологичных решений, как на федеральном, так и на региональном уровне. Мы – эксперты в развитии сетей связи, внедрении IoT и M2M продуктов, реализации масштабных ИКТ проектов. У нас есть все необходимое для развития цифровых решений на территории Калужского региона» - добавил Антон Павленко, директор Калужского регионального отделения МегаФон.
Также, на протяжении двух дней форума каждый участник мог познакомиться с разработками оператора в области облачных вычислений, интернета вещей, сервисов видеоаналитики и других цифровых решений.
Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу
Реклама
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: