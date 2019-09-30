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ВТБ Лизинг поставит 70 вагонов «Почте России»

30.09.2019 15:00 0 54
ВТБ Лизинг поставит 70 вагонов «Почте России»

ВТБ Лизинг предоставит «Почте России» 70 багажно-почтовых вагонов модели 61-4505 в лизинг на 7 лет. Общая сумма договора составит 2,9 млрд рублей.

Соответствующий контракт будет заключен по результатам открытого аукциона. ВТБ Лизинг оказался единственным участником конкурентной закупки. Производителем вагонов выступит АО «Тверской вагоностроительный завод».

Вагоны будут поставлены в адрес пяти филиалов «Почты России» в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Иркутске, Омске. Подвижной состав предприятия планируется увеличить накануне пиковых перевозок почтовых отправлений в преддверии новогодних праздников.

«Мы рады участвовать в развитии одного из системообразующих предприятий страны и финансировать проект по обновлению его парка. Мы работаем с «Почтой России» с 2010 года, а в прошлом году заключили рекордную для рынка сделку на поставку 107 багажно-почтовых вагонов. В соответствии со стратегией ВТБ мы используем все возможности, чтобы предложить лучшие условия для реализации социально значимых проектов. Надеемся, что сотрудничество между нашими компаниями будет только расширяться», - прокомментировал Дмитрий Ивантер, генеральный директор ВТБ Лизинг.

«Новые вагоны отечественного производства помогут нам существенно обновить наш железнодорожный парк, насчитывающий более 800 вагонов. Это особенно актуально во время предновогоднего пикового периода. Рассчитываем, что данный проект позволит сократить сроки доставки почтовых отправлений и будет служить развитию почтового сообщения внутри страны», - отметил заместитель генерального директора Почты России по логистике Игорь Чебунин.

В настоящее время ВТБ Лизинг является крупнейшим партнером «Почты России» по лизингу специализированного подвижного состава. С учетом новой сделки общее количество багажно-почтовых вагонов, эксплуатируемых «Почтой России» по договорам с ВТБ Лизинг, составит 290 единиц. В целом по состоянию на 30.06.2019 г. на железнодорожный транспорт приходилось 38,8% портфеля ВТБ Лизинг, что составляет 146,6 млрд рублей.


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