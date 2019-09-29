ВТБ стал главным партнером всероссийской олимпиады школьников «Миссия выполнима. Твое призвание – финансист!»

29.09.2019 09:00 84

ВТБ совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ (ФУ) реализует проект по поддержке всероссийской олимпиады школьников 8-11 классов «Миссия выполнима. Твое призвание – финансист!» Олимпиада проводится уже 12-ый год и привлекает школьников из разных городов России и ряда зарубежных стран. Основная цель олимпиады – поиск талантливых учащихся, развитие творческих способностей, повышение экономической и финансовой грамотности школьников, создание условий для интеллектуального развития и поддержки одаренных детей.

В прошлом году на олимпиаду было зарегистрировано более 30 000 школьников, из которых в финал прошли 3 710 человек из 84 регионов РФ, а также из Австралии, Австрии, Болгарии, Бурунди, Вьетнама, Китая, Монголии, Сербии и Турции.

В этом году регистрация на олимпиаду стартует с 1 октября и продолжается до 30 ноября 2019 года. Первый этап - отборочный (заочный) - пройдет в режиме онлайн с 9 по 15 декабря. Затем с 22 по 28 января 2020 года согласно расписанию пройдет второй этап - заключительный (в очной форме). Второй этап будет проводиться в Финансовом университете в Москве, а также на региональных площадках в филиалах Финансового университета. Церемония награждения победителей и призеров олимпиады состоится 4 марта 2020 года в здании медиацентра «Российская газета», который также является одним из организаторов данного мероприятия.

В 2019/2020 учебном году олимпиада пройдет по 5 предметам: экономика, математика, информатика, обществознание и история. Победителям и призерам олимпиады по экономике, обществознанию, истории и математике предоставляется право поступления на профильные факультеты вузов РФ без вступительных испытаний. Кроме того, участникам олимпиады предоставляются следующие преференции:

всем участникам отборочного этапа добавляются 2 балла к результатам вступительных испытаний (ЕГЭ), участникам заключительного этапа добавляются 5 баллов к результатам ЕГЭ при поступлении на образовательные программы бакалавриата ФУ;

победители и призеры олимпиады получают грант президента РФ в размере 20 000 рублей ежемесячно на весь период обучения;

победители и призеры олимпиады по информатике при поступлении в ФУ получают скидки - 100% победителям и 50% призерам на обучение при условии успешного прохождения вступительных испытаний.

Кроме того, победители и призеры олимпиады, поступившие в ФУ, в будущем имеют возможность принять участие в стажировках и получить практический опыт работы в банке ВТБ.

Антон Тарасов, победитель олимпиады прошлых лет и стажер в банке ВТБ, прокомментировал: «Лично для меня участие и победа в олимпиаде стали одной из отправных точек на жизненном пути. Во-первых, те знания, которые я получил в процессе подготовки, помогли мне успешно пройти собеседование и принять участие в стажировке в банке ВТБ. Одним из главных преимуществ олимпиады является возможность поступления на обучение в Финансовый университет на бюджет, не сдавая вступительные экзамены. Олимпиада даёт возможность проверить собственные силы, амбиции и получить объективную оценку собственных знаний».

«ВТБ совместно с Финансовым университетом реализует масштабный проект поддержки талантливых детей, который помогает школьникам определиться с выбором их будущей профессии. Для нас очень важно дать ребятам возможность попробовать свои силы в финансовом секторе. Как работодатель мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы команда нашего банка пополнялась молодыми перспективными специалистами в различных бизнес-направлениях. Надеюсь, что в рамках проекта ВТБ станет надежным партнером для этих ребят в построении их будущего», - прокомментировал Глеб Ермаков - руководитель Департамента по работе с персоналом, старший вице-президент банка ВТБ.