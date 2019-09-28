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ВТБ Лизинг предлагает скидку на Jeep Cherokee до 23%

28.09.2019 12:00 0 74
ВТБ Лизинг предлагает скидку на Jeep Cherokee до 23%

ВТБ Лизинг в сотрудничестве с российским представительством концерна FCA (Fiat Chrysler Automobiles) предлагает автомобили Jeep Cherokee и Fiat Fullback на выгодных условиях. Скидка на Jeep Cherokee может составить до 23%, на Fiat Fullback – до 14%. Предложение действительно при покупке в лизинг до 31 октября 2019 года.

В рамках акции по Jeep Cherokee программа распространяется на три комплектации кроссовера, по коммерческому пикапу Fiat Fullback – на шесть.  Лизинговый контракт заключается на простых и выгодных условиях, решение по сделке принимается в течение 15 минут. По окончании срока лизинга возможен выкуп автомобиля на физическое лицо.

«По итогам 8 месяцев 2019 года объем оформленных в лизинг автомобилей Jeep и Fiat в компании вырос на 20% к аналогичному показателю прошлого года. Мы видим высокий спрос на эти марки: Jeep Cherokee признан одним из самых безопасных среднеразмерных внедорожников, а Fiat Fullback благодаря своим характеристикам считается полноценным и надежным рабочим инструментом. Мы рады предложить своим клиентам наиболее выгодные и комфортные условия для их приобретения», - прокомментировал Вячеслав Михайлов, начальник управления развития бизнеса ВТБ Лизинг. 

Справочно:

Концерн FCA (Fiat Chrysler Automobiles) является седьмым по величине автопроизводителем в мире. Группа выпускает автомобили под марками: Chrysler, Jeep®, Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Lancia, Abarth, Dodge, RAM, SRT и Maserati, а также фирменные аксессуары и запчасти под маркой Mopar®.

Компания имеет представительства в 40 странах и реализует свои автомобили на 150 рынках.

Акции компании котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и итальянском фондовом онлайн рынке (MTA) под кодом FCAU.

На российском рынке Группа представлена компанией АО «ЭфСиЭй РУС» (FCA RUS AO) – генеральным дистрибьютором автомобилей Chrysler, Jeep, Fiat, и Fiat Professional в России.


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