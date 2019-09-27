ВТБ развивает сотрудничество с Группой RBI

27.09.2019 09:00 88

Банк ВТБ и Группа RBI подписали соглашения о финансировании двух строящихся объектов в Санкт-Петербурге с использованием счетов эскроу на общую сумму 5,4 млрд рублей.

В рамках соглашений ВТБ открыл RBI возобновляемые кредитные линии на 4,2 млрд и 1,2 млрд рублей сроком до 2023 года. Средства будут направлены на строительство жилого комплекса Futurist и апарт-отеля Studio Moskovsky соответственно. Сдача объектов планируется в четвертом квартале 2021 года.

ВТБ и Группа RBI сотрудничают с 2015 года. Ранее банк принимал участие в финансировании проектов группы «Дом у Елагина острова», «Дом на набережной» и «Биография».

Элитный жилой комплекс Futurist в Петроградском районе Санкт-Петербурга включает семь камерных жилых корпусов и общественно-культурное пространство, которое разместится в помещениях отреставрированного объекта культурного наследия регионального значения — Левашовского хлебозавода.

Апарт-отель Studio Moskovsky на 357 номеров с полным набором гостиничных сервисов и готовыми программами доходности для собственников возводится в Московском районе.

Руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса − старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко прокомментировал: «За годы работы Группа RBI заслужила уважение за высокое качество строительства, архитектурное новаторство, бережное отношение к истории Санкт-Петербурга и безукоризненное выполнение обязательств перед партнерами и покупателями. Мы рады продолжить наше сотрудничество с девелопером и обеспечить финансирование первых объектов Группы, которые будут реализованы с использованием эскроу-счетов. В соответствии со стратегией ВТБ мы совершенствуем финансовые решения для строительной отрасли и развиваем клиентоориентированный подход. Это принципиально важно для выполнения столь масштабных задач застройщиков в новых условиях».

«Переход рынка на эскроу-счета для нас не явился проблемой: мы всегда работали с проектным финансированием, нас охотно кредитуют крупнейшие банки. В Банке ВТБ мы видим надежного финансового партнера и эксперта в области финансирования проектов в сфере недвижимости», – отмечает президент Группы RBI Эдуард Тиктинский.

Программа кредитования застройщиков разработана и запущена по всем регионам присутствия ВТБ. По итогам первых семи месяцев 2019 года банк одобрил более 50 сделок проектного финансирования с использованием нового механизма эскроу-счетов на сумму более 220 млрд рублей.