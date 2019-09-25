Кредитный портфель ВТБ в Калужской области превысил 17 млрд рублей

25.09.2019 14:50 83

По итогам первого полугодия 2019 года кредитный портфель ВТБ в Калужской области вырос на 7% и на 1 июля составил 17,3 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц — 17,3 млрд рублей.

В розничном сегменте портфель ВТБ в регионе за отчетный период увеличился на 12%, до 13,7 млрд рублей. Основную долю в нем занимает ипотека —7,3 млрд (+12%), кредиты наличными — 5,3 млрд рублей (+15%) и автокредитование — 603 млн рублей (+3%). Портфель привлеченных средств физлиц за первое полугодие вырос на 8%, до 11,9 млрд рублей.

За январь-июнь ВТБ в Калужской области выдал населению региона 1,6 млрд рублей заемных средств. Основная доля сделок пришлась на ипотеку — 766 млн рублей. Займы наличными получили 1,5 тысячи жителей региона на общую сумму 746 млн рублей. Автокредиты в ВТБ оформили приобрели 188 клиентов в целом на 108 млн рублей.

Корпоративный кредитный портфель на отчетную дату превысил 3,6 млрд рублей. Наиболее динамично развивалось направление финансирования СМБ. Объем финансирования здесь достиг 2,1 млрд рублей, с начала года увеличившись на 27%. Количество предприятий и организаций ВТБ в Калужской области по итогам января-июня превысило 2,5 тыс. Объем пассивов корпоративного бизнеса на 1 июля 2019 г. составил 5,4 млрд рублей.

Управляющий ВТБ в Калужской области Анжелика Романюк отметила: «Наши показатели по итогам полугодия — результат того, что нам доверяют как компании региона, так и розничные потребители. Мы дорожим этим и постоянно совершенствуем качество обслуживания на местах, а также развиваем цифровые сервисы. Клиентоориентированность и диджитализация — стратегические задачи банка, которым мы следуем».