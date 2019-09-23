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Новостройки в Москве: выбор жилья комфорт, бизнес или эконом класса

23.09.2019 12:17 0 92
Новостройки в Москве: выбор жилья комфорт, бизнес или эконом класса

Согласно статистике, увеличился спрос на новостройки в Москве, которые соответствуют высоким стандартам комфорта и качества. Это связано с постепенным ростом благосостояния населения, желанием жить в благоустроенных квартирах в районах с благоприятной экологической обстановкой. Что предлагает столичный рынок элитной недвижимости? Выгодны ли предложения эконом класса подмосковных застройщиков? Рассмотрим далее.

Классификация столичного новостроя

При желании купить квартиру в новостройках Москвы, лучше сначала ознакомиться со всеми вариантами жилья, которые предлагает современный рынок недвижимости. Предусмотрено деление объектов жилого фонда на классы, каждый из которых имеет свои особенности, что влияет на комфортность проживания и цену объекта. По совокупности таких признаков, как планировка и размер квартиры, расположение ЖК, экология района и другое, жилплощадь можно подразделить на следующие классы:

  • Элит. Дома премиум-класса в основном находятся в центре Москвы или экологически чистых районах Подмосковья. Жилые комплексы элит-класса имеют стильный облик, загороженную территорию, круглосуточную охрану.
  • Бизнес. Жилье бизнес-класса отличается площадью от 40 м2, высотой потолков 2,8-3 м. Зачастую новостройки в Москве и области возводятся неподалеку от лесных массивов, парков, водоемов. Дома строятся по авторским проектам, выделяются усовершенствованным внешним видом.
  • Комфорт. Стоимость жилплощади в ЖК комфорт-класса на порядок ниже, чем в элитных новостройках. Это промежуточный класс между экономом и бизнесом. Квартиры достаточно просторные, во дворе есть места для автомобилей.
  • Эконом. Чаще всего дома располагаются в спальных районах столицы, а новые ЖК возводятся не в самых экологичных зонах Подмосковья. Квартиры среднего и малого метража с невысокими потолками имеют типичную планировку.

Самым популярным видом жилья считаются жилые комплексы бизнес категории. Выбирая резиденцию для проживания или инвестиций с панорамными окнами, высокими потолками, отсутствием строительных ошибок, можно ощутить комфорт сразу после заселения. Но среди молодых семей без детей, студентов, пенсионеров находится все больше покупателей недорогих квартир-студий эконом-класса.

Предложения застройщиков: от стадии котлована до ремонта «под ключ»

Эксперты современного рынка недвижимости отмечают уменьшение количества предложений жилья в новостройках Москвы комфорт-класса на начальном уровне строительства. Еще 2-3 года назад 40-50% новостроя, который находился на стадии нулевого цикла, выводилось компаниями-застройщиками в качестве лотов. Аналитики пришли к выводу, что сокращение предложений на треть объема связано с новыми правилами в области долевого строительства, включая переход на проектное финансирование. Желающих купить недорого жилье эконом класса на стадии котлована также постигнет разочарование. Во-первых, в столице на долю таких новостроек приходится всего 3-5% от всех строящихся ЖК, а во-вторых, большая их часть – уже введенные в эксплуатацию объекты, имеющие стоимость на порядок выше.

Покупка квартиры на нулевом цикле или на этапе монтажа первого этажа дает больше финансовых преимуществ. Но будущие собственники жилья должны осознавать определенные риски, которых можно избежать, если проявить скрупулезный подход:

  • Тщательно проанализировать деятельность девелопера, включая динамичность застройки, своевременность сдачи объектов, кредитные истории и др.;
  • Выбирать надежный ЖК, изучить разрешительную документацию, вид использования земельного участка и пр.;
  • Ознакомиться с объектом, сравнить фото, сделанные ранее, с реальной ситуацией, поговорить с жильцами уже заселенных домов и т.д.;
  • Выяснить, продаются квартиры по Предварительному договору (ПД) или по договору Долевого участия (ДДУ).

На рынке новостроек Москвы и Подмосковья есть предложения, способные удовлетворить потребности каждого. Выбирая жилье для своей семьи, не лишним будет учесть все нюансы, включая район, этаж, планировку, отделку, а также применяемые технологии и стройматериалы.

 


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