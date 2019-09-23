Новостройки в Москве: выбор жилья комфорт, бизнес или эконом класса

Согласно статистике, увеличился спрос на новостройки в Москве, которые соответствуют высоким стандартам комфорта и качества. Это связано с постепенным ростом благосостояния населения, желанием жить в благоустроенных квартирах в районах с благоприятной экологической обстановкой. Что предлагает столичный рынок элитной недвижимости? Выгодны ли предложения эконом класса подмосковных застройщиков? Рассмотрим далее.
Классификация столичного новостроя
При желании купить квартиру в новостройках Москвы, лучше сначала ознакомиться со всеми вариантами жилья, которые предлагает современный рынок недвижимости. Предусмотрено деление объектов жилого фонда на классы, каждый из которых имеет свои особенности, что влияет на комфортность проживания и цену объекта. По совокупности таких признаков, как планировка и размер квартиры, расположение ЖК, экология района и другое, жилплощадь можно подразделить на следующие классы:
Самым популярным видом жилья считаются жилые комплексы бизнес категории. Выбирая резиденцию для проживания или инвестиций с панорамными окнами, высокими потолками, отсутствием строительных ошибок, можно ощутить комфорт сразу после заселения. Но среди молодых семей без детей, студентов, пенсионеров находится все больше покупателей недорогих квартир-студий эконом-класса.
Предложения застройщиков: от стадии котлована до ремонта «под ключ»
Эксперты современного рынка недвижимости отмечают уменьшение количества предложений жилья в новостройках Москвы комфорт-класса на начальном уровне строительства. Еще 2-3 года назад 40-50% новостроя, который находился на стадии нулевого цикла, выводилось компаниями-застройщиками в качестве лотов. Аналитики пришли к выводу, что сокращение предложений на треть объема связано с новыми правилами в области долевого строительства, включая переход на проектное финансирование. Желающих купить недорого жилье эконом класса на стадии котлована также постигнет разочарование. Во-первых, в столице на долю таких новостроек приходится всего 3-5% от всех строящихся ЖК, а во-вторых, большая их часть – уже введенные в эксплуатацию объекты, имеющие стоимость на порядок выше.
Покупка квартиры на нулевом цикле или на этапе монтажа первого этажа дает больше финансовых преимуществ. Но будущие собственники жилья должны осознавать определенные риски, которых можно избежать, если проявить скрупулезный подход:
На рынке новостроек Москвы и Подмосковья есть предложения, способные удовлетворить потребности каждого. Выбирая жилье для своей семьи, не лишним будет учесть все нюансы, включая район, этаж, планировку, отделку, а также применяемые технологии и стройматериалы.
|
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Реклама
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: