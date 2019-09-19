Калужане установили тысячу видеокамер от «Ростелекома»

19.09.2019 08:38 107

С начала 2019 года жители Калужской области приобрели более тысячи камер видеонаблюдения от «Ростелекома». Жители частного сектора и многоквартирных домов в регионе всё активнее подключают услугу «Видеонаблюдение» от цифрового провайдера. Только в августе число покупок сервиса увеличилось на 20% по сравнению с июлем того же года.

Наталия Каляцкая, директор Калужского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Нашим абонентам важна безопасность близких и сохранность имущества: именно поэтому сервис «Видеонаблюдение» пользуется таким спросом. Сегодня специалисты «Ростелекома» смонтировали тысячную камеру, но заявок так много, что следующего юбилейного абонента ждем снова в 2019 году. С «Видеонаблюдением» можно всегда контролировать, все ли в порядке в доме, цел ли автомобиль под окнами. Вне зоны видимости не останется и двор или гараж, причем даже в темное время суток».

В стартовый пакет сервиса «Видеонаблюдение» входит внутренняя цифровая HD-видеокамера с инфракрасной подсветкой, встроенными микрофоном и датчиком движения. Услуга обладает удобной интеллектуальной системой дистанционного контроля и управления: интуитивно понятным WEB-интерфейсом, а также бесплатным мобильным приложением. При срабатывании датчика движения или перекрытия обзора камеры абоненту сразу же приходит уведомление. Сервис позволяет добавить в личный кабинет сразу несколько камер, которые могут быть установлены как в разных помещениях, так и в разных городах. Видеозаписи с камер хранятся в защищённом облаке «Ростелекома» от 7 до 30 дней в зависимости от тарифа. Камеру можно установить самостоятельно или обратиться в компанию за бесплатной помощью установщика.

Для абонентов, которым нужен широкий набор услуг, «Ростелеком» предлагает пакетное предложение «Для всего». Наряду с сервисом «Видеонаблюдение» его пользователи получают «Интерактивное ТВ» с большим выбором ТВ-каналов, фильмов и сериалов, скоростной «Домашний интернет» в комплекте с «Антивирусом», «Родительским контролем», а также мобильную связь в подарок на всю семью.

Подробности об услуге «Видеонаблюдение» можно узнать в любом центре продаж и обслуживания, по бесплатному телефону горячей линии «Ростелекома» 8-800-450-0-150, или на сайте компании.

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Калужский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Калужской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» – национальный цифровой провайдер, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций в России.

Компания – лидер рынка услуг ШПД и платного ТВ, безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти и бизнеса всех уровней, признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг. Компания развивает цифровые решения для умного дома, онлайн-образования, телемедицины и других сервисов.

«Ростелеком» – это более 13 млн абонентов услуг доступа в Интернет, 10,2 млн зрителей платного ТВ, из которых свыше 5,4 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ», более 1,3 млн пользователей мобильной связи. Услугами высокоскоростного доступа в интернет и VPN пользуется более 1,0 млн юридических лиц.

В портфолио «Ростелекома» самые современные технологические и ИТ-проекты любого масштаба: от частного до всероссийского, от «Умного дома» до ключевого участия в приоритетной национальной программе «Цифровая экономика».

Выручка Группы компаний за 1 полугодие 2019 года составила 158,8 млрд руб., OIBDA достигла 53,5 млрд руб. (33,7% от выручки), чистая прибыль – 10,0 млрд руб. Стабильное финансовое положение «Ростелекома» подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.