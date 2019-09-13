МегаФон довел скорость 5G до рекордной отметки

13.09.2019 19:53 100

МегаФон протестировал работу стандарта 5G в России. В ходе эксперимента на современных смартфонах проводилась передача данных и пакетных соединений, загрузка файлов, голосовые и видеозвонки. Скорость достигла 2,46 Гбит/с.

Тестирование проходило с использованием базовой станции Nokia AirScale и смартфонов Sony с чипсетом Qualcomm Snapdragon.

«Достижение скорости 2,46 Гбит/с – важный рубеж для развития технологии 5G в России», - говорит директор по инфраструктуре и техническим инновациям МегаФона Фредерик Ваносчуйзе. – Это лучший на сегодня результат в стране, к тому же продемонстрированный на обычных смартфонах».

МегаФон неоднократно демонстрировал возможности 5G. В прошлом году, во время товарищеского матча Россия-Турция на «ВЭБ-Арена» изображение с камер передавалось по сети 5G в офис МегаФон, где трансляцию можно было смотреть в шлеме виртуальной реальности.

В 2019 году оператор провел первый в истории киберcпортивный турнир c использованием 5G и облачных технологий Cloud Gaming. Сложную 3D-графику обрабатывал специальный сервер, а изображение по сети 5G передавалось на обычный ноутбук. Поскольку задержка минимальна, игрок мог реагировать так же быстро, как и на игровом компьютере.

Немаловажную роль 5G играет в вопросах безопасности беспилотных автомобилей. Благодаря низкой задержке сигнала в случае необходимости диспетчер может взять экстренное управление беспилотником на себя. МегаФон и КАМАЗ показали первый вариант такого решения.

Технологии 5G доступны и в телемедицине. Когда врач может дистанционно наблюдать и консультировать коллег. У МегаФона совместно с Huawei есть пилотный проект проведения дистанционного УЗИ с помощью сетей 5G.

Сегодня развернуто 35 коммерческих сетей 5G в 20-ти странах мира, в том числе в Финляндии, Южной Корее, Китае, США, Великобритании и Германии. В России основной этап внедрения стандарта 5G должен завершиться к 2024 году.