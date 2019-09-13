«Макснет» представил праздничный тариф ко Дню рождения компании

13.09.2019 09:30 97

13 сентября компании «Макснет Системы» исполняется 23 года. Из небольшого местного провайдера мы превратились в серьезного оператора связи. Подтверждением этому служат десятки тысяч заключенных договоров с домашними и корпоративными абонентами. От всей души балгодарим всех, кто выбрал и доверяет Макснету. Мы продолжаем расти и внедряем новые услуги.

По традиции в честь Дня рождения Макснет, мы делаем специальное предложение для новых и существующих домашних абонентов. В этом сентябре мы выводим на рынок новый продукт, который стал логическим продолжением развития цифрового телевидения Макснет. Речь идет о пакете 4K, в который вошли 5 телеканалов, вещающих в формате Ultra HD. Попробовать новинку можно в специальном тарифном плане «Праздничный Ultra 4K». Мы собрали в нем все самое лучшее от Макснет, а именно:

Безлимитный Интернет на скорости 100 Мбит/c круглосуточно

Подписка на телевизионный пакет Семейный Премиум (включает в себя все каналы пакета «Семейный», а также пакеты «Спорт Премиум» и «Кино Премиум»). Всего 164 канала ТВ.

4К пакет телевидения: 5 ULTRA HD каналов

Аренда первой приставки 4K (базовая стоимость аренды – 150 руб/мес)

Антивирус Dr. Web Premium (до 3ех подписок на договор)

Подробности этого и других предложений доступны на сайте: www.maxnet.ru.

Офис продаж и обслуживания работает ежедневно с 10 до 19:30 по адресу:

Калуга, ул. Кирова, 9

Телефон: 926 000