«Макснет» представил праздничный тариф ко Дню рождения компании

13 сентября компании «Макснет Системы» исполняется 23 года. Из небольшого местного провайдера мы превратились в серьезного оператора связи. Подтверждением этому служат десятки тысяч заключенных договоров с домашними и корпоративными абонентами. От всей души балгодарим всех, кто выбрал и доверяет Макснету. Мы продолжаем расти и внедряем новые услуги.
По традиции в честь Дня рождения Макснет, мы делаем специальное предложение для новых и существующих домашних абонентов. В этом сентябре мы выводим на рынок новый продукт, который стал логическим продолжением развития цифрового телевидения Макснет. Речь идет о пакете 4K, в который вошли 5 телеканалов, вещающих в формате Ultra HD. Попробовать новинку можно в специальном тарифном плане «Праздничный Ultra 4K». Мы собрали в нем все самое лучшее от Макснет, а именно:
Подробности этого и других предложений доступны на сайте: www.maxnet.ru.
Офис продаж и обслуживания работает ежедневно с 10 до 19:30 по адресу:
Калуга, ул. Кирова, 9
Телефон: 926 000
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