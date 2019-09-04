На площадке Этномир при поддержке Россельхозбанка пройдет фермерский фестиваль «СВОЁ»

04.09.2019 10:40 213

19-22 сентября 2019 года на площадке Этномир в Калужской области пройдет фермерский фестиваль «СВОЁ», организованный Россельхозбанком. На масштабном празднике более 100 фермеров Калужской, Тульской, Московской и других областей представят продукцию, выращенную и изготовленную собственными руками. В этом году РСХБ расширил деловую программу фестиваля и организовывает для владельцев личных подсобных хозяйств и фермеров серию круглых столов, на которых совместно с Минсельхозом России расскажет о мерах государственной поддержки, а также о возможностях и преимуществах органической сертификации. Пройти регистрацию и получить подробную информацию об участии фермеров можно на сайте: www.svoe-fest.ru. Участие для фермеров – бесплатное.

Калужский филиал РСХБ приглашает клиентов Банка, фермеров, сельхозтоваропроизводителей, а также жителей области воспользоваться уникальной возможностью посетить фестиваль. В указанные даты с 10:00 до 20:00 для гостей и участников фестиваля будут организованы мастер-классы, розыгрыши и дегустации, а для детей подготовят игровую программу.

«Россельхозбанк организовывает фестиваль «СВОЁ» третий год, чтобы помочь аграриям в реализации и продвижении собственных торговых марок на рынок. Первый фестиваль «СВОЁ» Россельхозбанк организовал в 2017 году в подмосковном музее-усадьбе «Архангельское». В прошлом году аналогичные мероприятия прошли в четырех городах страны. Их посетили в общей сложности свыше 250 тысяч человек, а свою продукцию представили более 500 фермерских хозяйств», - прокомментировала директор Калужского регионального филиала РСХБ Маргарита Филатова.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала.

Калужский региональный филиал АО «Россельхозбанк» работает в регионе с 2001 года и насчитывает на сегодня 12 дополнительных офисов по всей области.