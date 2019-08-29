День открытых дверей в Elmat Group и Elikor

29.08.2019 09:30 200

В воскресенье 25 августа Elmat Group и Elikor провели для своих сотрудников и их семей грандиозный праздник - День открытых дверей с увлекательной программой «Правобережье. Путь сквозь века».

Гости праздника узнали историю древней «Гамаюнщины», побывали в расположении воинской части времен Великой Отечественной войны, познакомились с развитием Правого берега в 80-е годы 20-го столетия во времена СССР.

И конечно, все узнали, как работают предприятия компании сейчас, побывав на экскурсии по производственным и складским комплексам, оснащенным самым современным оборудованием.

На празднике было интересно, познавательно и весело!