РСХБ усилит поддержку малого бизнеса Калужской области

Калужский региональный филиал АО «Россельхозбанк» активно кредитует клиентов малого и среднего бизнеса. На средства РСХБ аграрии закупают новую технику, внедряют современные технологии на производствах, приобретают недостающие расходные материалы, сырье, проводят сезонные работы. В планах — усилить кредитную поддержку МСП и увеличить число реализованных инвестиционных проектов.
Одним из ярких примеров эффективного взаимодействия Банка и представителей агробизнеса является сотрудничество РСХБ с ИП ГКФХ Козлова В.А. Основная сфера деятельности организации – молочное животноводство. Сегодня это предприятие является одним из передовых в регионе в сегменте малого и среднего агробизнеса по производству молока.
«Такого результата нам удалось достичь благодаря использованию современного оборудования и применению новых технологий роботизированного доения. Дальнейшее развитие и продвижение предприятия мы также планируем осуществлять с финансовой поддержкой Россельхозбанка. Уверен, что вместе мы реализуем еще не один проект», — подчеркнул глава хозяйства Владимир Козлов.
«В настоящий момент на пополнение оборотных средств для предприятия Калужский филиал РСХБ открыл первую кредитную линию. Заемные средства в размере 3,5 млн рублей будут направлены на приобретение ГСМ, проведение сезонных работ и закупку необходимых материалов для ремонта сельскохозяйственной техники. Мы активно поддерживаем хозяйства из сегмента малого и среднего агробизнеса региона, благодаря деятельности, которых не только растет количество и качество сельскохозяйственной продукции, но и развиваются сельские территории», — подчеркнула директор Калужского филиала АО «Россельхозбанк» Маргарита Филатова.
«Доступность кредитных ресурсов – ключевой фактор развития малого и среднего сельского бизнеса. Благодаря системному изучению потребностей сельхозпроизводителей, а главное – постоянному поиску наиболее приемлемых для бизнеса решений и открытости для сотрудничества и конструктивного диалога Калужскому филиалу Россельхозбанка удалось завоевать доверие в среде предпринимателей-аграриев и стать их основным и самым надежным кредитным партнером», - считает министр сельского хозяйства Калужской области Леонид Громов.
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала.
Калужский региональный филиал АО «Россельхозбанк» работает в регионе с 2001 года и насчитывает на сегодня 12 дополнительных офисов по всей области.
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