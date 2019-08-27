Калужский филиал повышает доступность банковских услуг на территории сельских поселений

27.08.2019 12:07 114

Одной из главных задач Банка является улучшение доступности финансовых услуг на территории сельских поселений. РСХБ постоянно расширяет сеть банкоматов и присутствие на территории сельских поселений уполномоченных представителей, что позволяет держателям платежных карт Банка не только снимать наличные денежные средства, но и осуществлять денежные переводы, оплачивать Интернет и услуги сотовой связи, открывать вклады, а также получать консультации по потребительскому и ипотечному кредитованию.

Так по состоянию на 1 августа 2019 года жителям сел выдано кредитов на ведение личных подсобных хозяйств на сумму более 100 млн рублей, что способствовало занятости населения и улучшению и улучшению качества жизни селях.

По итогам 7 месяцев ипотекой от Россельхозбанка воспользовались более 50 селян. В ближайшее время Банк намерен увеличить эту цифру, в том числе за счет участия в льготной ипотеке для жителей села. Сейчас в правительстве Российской Федерации обсуждается размер процентной ставки в рамках госпрограммы по развитию сельских территорий.

«В настоящее время сеть Россельхозбанка охватывает две трети сельского населения региона. В течение ближайших лет мы планируем довести этот показатель до 100%. Мы будем увеличивать количество уполномоченных представителей в каждом районе, развивать дистанционные сервисы и оказывать некоторые услуги, например, снятия наличных в торговых точках. Так, в Калужском филиале РСХБ создана и успешно действует служба уполномоченных представителей. 18 внештатных сотрудников территориально присутствуют в каждом районе и помогают селянам консультациями по размещению вкладов, кредитованию непосредственно на месте»,- прокомментировала заместитель директора филиала Юлия Толстикова.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала.

Калужский региональный филиал АО «Россельхозбанк» работает в регионе с 2001 года и насчитывает на сегодня 12 дополнительных офисов по всей области.