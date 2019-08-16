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«Ростелеком» приступил к созданию системы весогабаритного контроля в Калужской области

16.08.2019 14:30 0 73
«Ростелеком» приступил к созданию системы весогабаритного контроля в Калужской области

Специалисты «Ростелекома» начали установку в Калужской области первых стационарных автоматических пунктов весогабаритного контроля грузовых транспортных средств. Соответствующий контракт заключили Государственное казённое учреждение Калужской области «Калугадорзаказчик» и Калужский филиал цифрового провайдера. Надёжный контроль весогабаритных параметров позволит обеспечить сохранность дорожного полотна и повысить уровень безопасности на дорогах.

Автоматические пункты весогабаритного контроля (АПВГК) появятся на автомобильной дороге регионального значения Калуга–Медынь на двух участках: в Дзержинском и Медынском районах. Интеллектуальная система камер автоматического пункта будет в режиме 24/7 распознавать государственные регистрационные номера и определять скоростные и весогабаритные характеристики проходящих грузовых автомобилей.

Наталия Каляцкая, директор Калужского филиала ПАО «Ростелекома»:

«Согласно стратегии инновационного развития «Ростелеком» реализует цифровые проекты в самых разных отраслях: строительстве, медицине, образовании, ЖКХ и других. Не обошли мы стороной и дорожную отрасль. Так, уже к декабрю этого года планируем завершить установку стационарных АПГВК на трассе Калуга-Медынь, которые обеспечивают контроль транспорта в движении. Это решение позволит вести мониторинг грузового транспорта без снижения скорости и создания пробок».

Более половины всех действующих в России АПВГК построены и эксплуатируются с участием «Ростелекома». Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», разработанный Минтрансом России, предусматривает строительство сотен АПВГК на автотрассах различного значения во всех субъектах РФ. Цифровой провайдер намерен и дальше принимать участие в создании цифровых систем весогабаритного контроля с использованием опыта и отношений с партнёрами: отечественными производителями профильного оборудования и программного обеспечения.

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Калужский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Калужской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» – национальный цифровой провайдер, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций в России.

Компания – лидер рынка услуг ШПД и платного ТВ, безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти и бизнеса всех уровней, признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг. Компания развивает цифровые решения для умного дома, онлайн-образования, телемедицины и других сервисов.

«Ростелеком» – это более 13 млн абонентов услуг доступа в Интернет, 10,2 млн зрителей платного ТВ, из которых свыше 5,4 млн смотрят уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ», более 1,3 млн пользователей мобильной связи. Услугами высокоскоростного доступа в интернет и VPN пользуется более 1,0 млн юридических лиц.

В портфолио «Ростелекома» самые современные технологические и ИТ-проекты любого масштаба: от частного до всероссийского, от «Умного дома» до ключевого участия в приоритетной национальной программе «Цифровая экономика».

Выручка Группы компаний за 1 полугодие 2019 года составила 158,8 млрд руб., OIBDA достигла 53,5 млрд руб. (33,7% от выручки), чистая прибыль – 10,0 млрд руб. Стабильное финансовое положение «Ростелекома» подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.


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