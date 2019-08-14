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Гоблин сделает эксклюзивные переводы кино для абонентов «Ростелекома»

14.08.2019 11:24 0 87
Гоблин сделает эксклюзивные переводы кино для абонентов «Ростелекома»

«Ростелеком» и известный переводчик англоязычного кино на русский язык Дмитрий Пучков (известный по псевдониму Гоблин) подписали договор об эксклюзивном сотрудничестве.

На первом этапе по заказу «Ростелекома» Гоблин сделает и запишет переводы 11 фильмов, которые будут доступны только на площадках компании — в сервисе Wink и видеотеке «Интерактивного ТВ». Такой формат совместной работы Гоблина и оператора услуг платного телевидения или ОТТ-сервисов появился впервые на российском рынке.

В настоящее время абоненты видеосервисов «Ростелекома» уже могут посмотреть картину «Зеленая книга» с правильным переводом Гоблина. В дальнейшем возможно размещение в специальном именном разделе Гоблина его видеообзоров кино и исторических программ.

«Мы рады началу сотрудничества с человеком, чей голос и стиль перевода известны и любимы миллионами кинозрителей в России. Обладая яркой индивидуальностью Гоблин всегда очень бережно относится к оригиналу, к настоящему языку и стилю авторов кино, что позволяет максимально точно раскрыть дух и малейшие детали картины для русскоязычного зрителя. Это всегда честный перевод — он никогда не сглаживает углы, точно передавая смысл того, что сказано. С удовольствием приглашаем всех поклонников творчества Гоблина смотреть кино в высоком качестве и в правильном переводе в сервисе Wink», — сказал директор по контентной политике компании «Ростелеком» Александр Косарим.

«Принял решение возобновить массовый выпуск фильмов в правильном переводе. Добротные фильмы появляются регулярно, но их непросто найти в потоках информационного шума вокруг "блокбастеров". Не случайно наше сотрудничество началось с "Зеленой книги" — это редкий фильм, в отношении которого сошлись во мнениях и рядовые зрители, и высоколобые критики, две премии "Оскар" тому подтверждение. Смотрите хорошее кино только в правильном переводе на ресурсах компании "Ростелеком"», — прокомментировал Дмитрий Пучков.

«Интерактивное ТВ» — это цифровая витрина с телевизионным и видеоконтентом отличного качества. Абонентская база превышает 5,4 млн семей по всей России.

Всего транслируется более 250 общедоступных и тематических телеканалов. «Интерактивное ТВ» обеспечивает новый уровень комфорта при телепросмотре, который можно настроить индивидуально под пользователя. Подписчикам доступен максимальный набор дополнительных сервисов, в том числе:

  • «Управление просмотром» позволяет поставить эфир на паузу, воспользоваться перемоткой, вернуться к началу программы;
  • «Видеопрокат» предлагает к просмотру около 20 тыс. лицензионных, а значит с гарантированным качеством картинки и звука, художественных фильмов и эпизодов сериалов различных жанров, в том числе в форматах HD и 3D;
  • «Мультискрин» позволяет объединить в единое пространство для просмотра ТВ- и видеоконтента до 5 различных экранов (телевизоры, компьютеры и ноутбуки, смартфоны и планшеты, Smart TV);
  • «Родительский контроль» обеспечивает ограничение телепросмотра для ребенка в зависимости от его возраста.

Wink — мультимедийная ОТТ-платформа, которая объединяет мобильные приложения (Android, iOS), приложения для Smart TV, видеопортал wink.rt.ru. На конец первого полугодия 2019 года приложения Wink установили 2,7 млн клиентов.

* * *

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Услугами ШПД пользуется свыше 13,0 млн абонентов, платного ТВ — 10,2 млн, из них свыше 5,4 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.


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