По итогам первого полугодия 2019 года кредитный портфель Россельхозбанка в Калужской области составил более 30 млрд рублей

05.08.2019 11:58 78 Фото Дмитрия Демидова.

По итогам I полугодия кредитный портфель физических лиц Калужского филиала Россельхозбанка составил порядка 5,7 млрд рублей. Кроме того, банк развивается во всех направлениях — технологии биометрии для предоставления услуг, цифровизация, кобрендовые карты и инвестиционные проекты. Какими темпами развивается главный финансовый партнер АПК в Калужском регионе, какие проблемы приходится решать, финансируя аграриев, и как выстраиваются отношения с розничными клиентами — об этом в интервью с директором калужского филиала Россельхозбанка Маргаритой Филатовой.

— Маргарита Григорьевна, не секрет, что сегодня Россельхозбанк показывает свою цифровую трансформацию в действии. Что изменилось, какие сегменты бизнеса охватывает переход к цифровому формату и каков будет результат?

— Цифровая трансформация банка уже реальность и, скорее, необходимость. Мы стремимся к внедрению инноваций во всех сферах клиентского обслуживания. Сегодня клиентам Калужского филиала доступна регистрация в Единой биометрической системе, удобные системы дистанционного банковского обслуживания, к тому же «Мобильный банк для Бизнеса» синхронизирован с системой ДБО «Интернет-Клиент», что тоже очень удобно. Мы стараемся идти в ногу со временем и развивать доступность финансовых услуг. В целом мы будем способствовать реализации государственной программы по цифровизации услуг для населения.

— Самая интересная, не вполне осознанная еще всеми клиентами банка история — биометрия. Для чего она нужна и зачем?

— Биометрия позволяет повысить безопасность данных клиента, в то же время упрощая процесс взаимодействия с банком. Из известных способов идентификации — отпечаток пальца. Биометрия добровольная процедура, но те клиенты, которые согласятся пройти процедуру передачи своего фотоизображения и голоса в общую государственную систему получат преимущества впоследствии. Например, смогут воспользоваться нашими банковскими услугами не посещая офис, а только лишь используя интернет с компьютера или мобильного телефона.

— Россельхозбанк – универсальный банк, но в приоритете у вас всегда остается поддержка агропромышленного комплекса. Поделитесь, пожалуйста, какие задачи в сфере АПК стоят перед филиалом сегодня, какие совместные проекты реализуете, что удается сделать в регионе?

— По итогам I полугодия агропромышленным предприятиям Калужской области выдано более 3,5 млрд рублей, из них 1 млрд рублей выдан по льготной ставке. Мы очень гордимся тем, что являемся опорным банком АПК, и что с участием кредитов филиала реализуются многие инвестиционные проекты ООО «Калужская Нива», ООО «Агро-инвест» и др. РСХБ является стратегически важной организацией для аграрного сектора и самая главная наша задача — своей финансовой поддержкой способствовать успешному развитию АПК региона.

— Банк делает выгодные предложения исключительно аграрному бизнесу?

— В линейке банка немало универсальных выгодных продуктов. Например, вклад «Доходный» с повышенной процентной ставкой или рефинансирование кредитов, полученных в других банках. Также в филиале действует акция по ипотечному продукту «Мечты сбываются!» с пониженным процентом.

— Как Вам удается удерживать высокие позиции на банковском рынке, учитывая растущую конкуренцию в регионе?

— Сегодня большинство банков ориентируются на розницу, учитывая огромный потенциал развития данного сегмента экономики. В розничном банковском сегменте очень жесткая конкуренция. Для того чтобы сегодня быть в лидерах, необходимо обширное территориальное присутствие. В структуре Калужского филиала Россельхозбанка 12 офисов, которые находятся в городах и районах области. Также, мы предлагаем своим клиентам привлекательные условия по всем банковским продуктам. За первое полугодие 2019 года Банк несколько раз принимал решение о снижении процентных ставок по кредитным продуктам для физических и юридических лиц. Последнее снижение ставок произведено весной этого года.