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«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет»

01.08.2019 17:22 0 79
«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет»
«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет» — market.rt.ru. Уже сегодня на площадке доступно более 2,2 тыс. игр от 48 российских и зарубежных издателей. Проект реализуется в партнерстве с компанией «Бука». На старте покупателям предлагаются скидки до 90% и специальные предложения для абонентов тарифного плана «Игровой».
 
«Запуск "Игрового Маркета" расширяет нашу экосистему сервисов для геймеров, в центре которой — тарифный план "Игровой". Система основана на партнерстве "Ростелекома" с ведущими разработчиками и поставщиками игровой индустрии. Мы стремимся развивать наши предложения так, чтобы геймеры могли добиваться высоких результатов с максимальным удобством — объединяем лучшие игровые сервисы у одного оператора и стремимся сделать процесс покупки и активации услуг, опций и игр максимально простым и быстрым», — отметил директор игрового направления компании «Ростелеком» Алексей Степуро.
 
* * *
ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. «Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет (12,0 млн абонентов) и платного телевидения (10,2 млн семей, из них 5,4 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ»). Более 1,3 млн абонентов пользуется мобильной связью «Ростелекома». Компания развивает цифровые решения для умного дома, онлайн-образования, телемедицины и других сервисов.
 
* * *
Компания «Бука» начала свой путь развития в 1993 году как дистрибутор видеоигр для консолей и ПК. За годы активной работы в индустрии развлечений компания «Бука» прочно заняла место среди ведущих российских издателей и дистрибуторов компьютерных игр
зарубежного и собственного производства. Ведущий дистрибьютор игровых консолей и аксессуаров Xbox. Официальный партнер ведущих зарубежных и российских издателей и разработчиков: Valve, Ubisoft, Square Enix, Activision, Deep Silver, Codemasters, Alawar и др.

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