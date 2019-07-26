В Калужской области при поддержке РСХБ открылся новый животноводческий комплекс

26.07.2019 15:18 78

При финансовой поддержке Россельхозбанка в д. Уланово Калужской области ГК «ЭкоНива» ввела в эксплуатацию крупный животноводческий комплекс на 2800 голов и с производственной мощностью более 26 тыс. тонн молока в год.

В торжественной церемонии открытия приняли участие министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев, заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Павел Марков, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и президент ГК «ЭкоНива» Штефан Дюрр.

Комплекс стал седьмым совместным инвестиционным проектом ГК «ЭкоНива» и Россельхозбанка в Калужской области. Общая стоимость проекта составила 2,6 млрд рублей. На новом предприятии создано около 100 рабочих мест.

В инфраструктуру нового комплекса вошли три коровника, родильное отделение, а также дополнительные хозяйственные помещения. Сегодня здесь содержатся 3 тыс. нетелей голштинской породы, завезенных из Германии и Дании. Предприятие оснащено высокотехнологичным оборудованием, в том числе доильной «каруселью», «ёлочкой» для новотельных животных и современной системой проточного охлаждения молока, обеспечивающей сохранность и высокое качество продукта.

Губернатор области Анатолий Артамонов обратил внимание на высокую значимость открытия таких животноводческих комплексов не только для региона, но и для страны в целом: «Чем больше таких производств будет создаваться, тем более уверенно будет чувствовать себя наша страна, наш народ. Продукты, которые нужны человеку ежедневно для поддержания своего здоровья, на такой ферме будут самые высококачественные». Губернатор также высказал мнение о том, что сельское хозяйство в стране развивается высокими темпами: «Это достигается благодаря целенаправленной политике государства по поддержке новейших сельскохозяйственных технологий». При этом глава региона особо подчеркнул актуальность утверждённой Президентом РФ программы «Комплексное развитие сельских территорий», возможностями которой Калужская область планирует воспользоваться в полной мере.

«ГК «Эконива» - давний партнер Россельхозбанка. За время многолетнего сотрудничества компания стала не только лидером на рынке сырого молока в России, но и первая смогла экспортировать свою продукцию в Китай. Ее успеху способствует высокоэффективное управление и продуманная стратегия развития. Мы поддерживаем межрегиональную экспансию и уверены, что подобные проекты придают дополнительный импульс развитию АПК региона», - отметил заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Павел Марков.

«Я верю в сельские территории и знаю, что люди в сельской местности могут «горы перевернуть». Открытие нескольких животноводческих комплексов в Калужской области тому подтверждение. Мы благодарны нашему партнеру Россельхозбанку за поддержку и оперативное финансирование наших проектов. У региона много перспектив и возможностей для развития, вместе мы сделаем так, чтобы людям здесь было комфортно жить и работать», – сказал президент ГК «ЭкоНива» Штефан Дюрр.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.