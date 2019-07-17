Россельхозбанк отменяет комиссии для экспортеров АПК

17.07.2019 17:26 49

Россельхозбанк ввел ряд преференций для компаний АПК, ведущих экспортную деятельность. Теперь экспортеры сельхозпродукции могут без комиссий осуществить следующие операции: открытие и ведение счетов с использованием дистанционного банковского обслуживания, переводы в рублях и иностранной валюте, выполнение Банком функций агента валютного контроля и прочие услуги.