Карта МИР от ФОРА-БАНКА. Удобно! Выгодно! Надежно!

18.07.2019 08:40 97

Все большую популярность среди населения приобретает национальная платежная карта «Мир», операции по которой обрабатывает российская Национальная система платежных карт (НСПК). Данная Система создана государством для обеспечения финансовой безопасности населения на территории РФ и является альтернативой американским платежным системам Mastercard и Visa.

В соответствии с действующим законодательством физические лица могут получать денежные выплаты из бюджета РФ или государственных внебюджетных фондов только на карту «Мир». Таким образом, использование карт «Мир» обязательно при выплате пенсий пенсионерам, заработной платы работникам государственных и муниципальных учреждений, стипендий студентам, а также социальных выплат из бюджета всем категориям граждан.

ФОРА-БАНК предлагает карты «Мир» с большими возможностями, в том числе с льготными условиями для отдельных категорий граждан.

Выгодные опции карты «Мир»

Для всех категорий граждан по карте «Мир» предусмотрены:

возврат денежных средств за совершение покупок (Кэш Бэк) - до 10 000 ₽ в месяц;

ежемесячное начисление процентов на остаток по счету карты до 5%;

возможность установления кредитного лимита до 500 000 руб;

БЕСПЛАТНОЕ пополнение карты с помощью сервиса Сбербанк Онлайн или в любом платежном терминале или банкомате Сбербанка. Средства зачислятся моментально.

Перевод возможен по номеру карты или номеру счета. Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно в разделе платежи и переводы ввести в поиск ФОРАБАНК, ввести номер счета или номер карты ФОРА-БАНКА и осуществить перевод.

Бесплатно пополнить карту можно также в платежных терминалах ФОРА-БАНКА, Московского кредитного банка, в банкоматах и платежных терминалах с функцией внесения наличных средств Промсвязьбанка;

карта «МИР» имеет собственную программу лояльности, о которой можно узнать по ссылке: https://mironline.ru/advantage/

Льготные условия по карте «Мир»

Для сотрудников бюджетных организаций, пенсионеров, студентов (очной формы обучения), ветеранов боевых действий, военнослужащих в возрасте 35 лет и старше карта «Мир» в рамках тарифа «Все включено» выпускается и обслуживается – БЕСПЛАТНО.

Как оформить карту «Мир»?

Оставить онлайн-заявку: https://cashback-card.forabank.ru/?from=krpst

Обратиться в любой офис ФОРА-БАНКА: https://www.forabank.ru/offices/#

Задайте интересующие Вас вопросы сотрудникам Банка:

(4842) 701-024 – отдел банковских карт

(4842) 701-006 – отдел обслуживания физических лиц

8 (800) 100-98-89 - Единый информационно-консультационный центр (звонок по России бесплатный).

Карта «Все включено» МИР:

Срок действия Карты – 5 лет. Валюта Счета Карты – рубли РФ. Комиссия за обслуживание Карты (кроме следующих категорий граждан: студентов очной формы обучения, пенсионеров, сотрудников бюджетных организаций): при наличии минимального среднемесячного остатка в размере не менее 50 000 руб. по Карте или минимального торгового оборота по Карте за предыдущий календарный месяц не менее 20 000 руб. – 0 руб, в иных случаях комиссия за обслуживание Карты – 159 руб.в месяц или 790 руб. в год. Возврат денежных средств за совершение безналичных расходных Операций покупок по Карте (Кэш бэк) по Карте - 1,1%; в специальных категориях – 5%. SMS-информирование по Карте – 59 руб. в месяц. Кредитный лимит при установлении по Карте 60 000 – 500 000 руб. Процентная ставка по Карте – 19,5% годовых. Ежемесячное начисление процентов на остаток по Счету Карты: до 30 000 руб. – 0%, свыше 30 000 до 200 000 руб. – 3,75%, свыше 200 000 руб. – 5%. Выдача наличных денежных средств в банкоматах и ПВН АКБ «ФОРА-БАНК (АО) и ПАО »Промсвязьбанк» - бесплатно; в банкоматах и ПВН сторонних банков 1% от суммы Операции (минимум 150 руб.). Взнос наличных на Счет Карты через ПВН, кассы и терминалы самообслуживания АКБ «ФОРА-БАНК» (АО), через банкоматы и платежные терминалы ПАО «Промсвязьбанк», через платежные терминалы ПАО «Московский кредитный банк», перевод с банковской карты, эмитированной ПАО Сбербанк, с использованием автоматизированной системы «Сбербанк Онлайн», в т.ч. с использованием услуги «Автоплатеж» и программно-технических устройств ПАО Сбербанк, а также пополнение Счета Карты в сети партнеров сервиса «Золотой Короны» - бесплатно; перевод денежных средств с использованием Реквизитов Карты и сервиса Перевода денежных средств с карты на карту на сайте Банка - 1% от суммы Операции (минимум 70 руб.). Запрос баланса в банкоматах АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) и банка-партнера ПАО «Промсвязьбанк» - бесплатно; в банкоматах сторонних банков - 15 руб. Лимит на снятие наличных денежных средств по Карте и пополнения Карты с использованием Реквизитов Карты: 150 000 руб. в день/500 000 руб. в месяц. Лимит по расходным операциям в сети Интернет и перевода денежных средств с использованием Реквизитов Карты - 100 000 руб. в месяц. Лимит пополнения Карты через банкоматы с функцией внесения наличных и платежные терминалы ПАО «Промсвязьбанк» - без ограничений; через платежные терминалы ПАО «Московский кредитный Банк» - до 40 тыс. руб. за одну операцию, не более 60 тыс. руб. в день; перевод с банковской карты, эмитированной ПАО Сбербанк - до 600 тыс. руб. в день.Тарифы действительны на 03 июля 2019 г.

АКБ «ФОРА-БАНК» (АО), Филиал АКБ «ФОРА-БАНК» (АО).

Генеральная лицензия ЦБ РФ №1885 от 03.12.2014