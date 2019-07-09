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Калужский филиал Россельхозбанка подвел итоги работы в I полугодии 2019 года

09.07.2019 10:58 0 98
Калужский филиал Россельхозбанка подвел итоги работы в I полугодии 2019 года

По итогам шести месяцев Калужский региональный филиал АО «Россельхозбанк» демонстрирует положительную динамику по основным финансовым показателям. Совокупный кредитный портфель филиала составил более 30 млрд рублей, прирост по сравнению с аналогичной датой прошлого года составил 10%. Из них 5,7 млрд рублей приходится на кредиты населению. Наиболее востребованы среди частных клиентов потребительские, в том числе пенсионные кредиты, ипотека, а также кредитные карты Банка.

Корпоративный кредитный портфель Калужского филиала по итогам 1 полугодия составил 24,0 млрд рублей (прирост по сравнению с аналогичной датой прошлого года – 15,8%.). Особое внимание филиал уделяет льготному краткосрочному и инвестиционному кредитованию сельхозтоваропроизводителей в рамках нового механизма государственной поддержки предприятий АПК. Объем кредитов, выданных региональным аграриям по льготной ставке не более 5% годовых, на 1 июля 2019 года составил 3,8 млрд рублей.

«Калужский филиал Россельхозбанка  сегодня является главным партнером калужского  агропромышленного  комплекса в сфере  кредитования. Благодаря кредитам РСХБ многие сельхозорганизации получили возможность реализовать программы технологического обновления производства, - отметил министр сельского хозяйства Калужской области Леонид Громов. – Привлеченные краткосрочные кредиты позволяют аграриям  в оптимальные агротехнические сроки и с надлежащим качеством проводить сезонные полевые работы. Все это позитивно сказывается на общем экономическом результате работы  отрасли».

Общий объем привлеченных средств клиентов Калужского филиала РСХБ составил около 20 млрд рублей, увеличившись с начала года на 8,8%. Объем средств юридических лиц превысил 5,5 млрд рублей. За отчетный период наблюдался стабильный рост объема привлеченных средств в розничном сегменте. Объем средств на счетах физических лиц составили более 13 млрд рублей, увеличившись с начала года на 8%, из них 10,1 млрд рублей – срочные вклады жителей области. В настоящее время филиал обслуживает более 45 тысяч вкладчиков. Популярностью у калужан и жителей области пользуются вклады «Пенсионный плюс», «Доходный», также востребованы вклады премиальной линейки.

«Россельхозбанк продолжает сохранять одну из лидирующих позиций на рынке финансовых услуг региона и является опорным банком АПК. В текущем году мы планируем развивать действующие инвестиционные проекты, оказывать поддержку малому и среднему предпринимательству, активно работать в сегменте розничного кредитования, а также повышать качество предоставляемых услуг населению», – отметила директор Калужского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Маргарита Филатова.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым  кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Калужский региональный филиал АО «Россельхозбанк» работает в регионе с 2001 года и насчитывает на сегодня 12 дополнительных офисов по всей области.

 


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