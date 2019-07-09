Калужский филиал Россельхозбанка подвел итоги работы в I полугодии 2019 года

09.07.2019 10:58 98

По итогам шести месяцев Калужский региональный филиал АО «Россельхозбанк» демонстрирует положительную динамику по основным финансовым показателям. Совокупный кредитный портфель филиала составил более 30 млрд рублей, прирост по сравнению с аналогичной датой прошлого года составил 10%. Из них 5,7 млрд рублей приходится на кредиты населению. Наиболее востребованы среди частных клиентов потребительские, в том числе пенсионные кредиты, ипотека, а также кредитные карты Банка.

Корпоративный кредитный портфель Калужского филиала по итогам 1 полугодия составил 24,0 млрд рублей (прирост по сравнению с аналогичной датой прошлого года – 15,8%.). Особое внимание филиал уделяет льготному краткосрочному и инвестиционному кредитованию сельхозтоваропроизводителей в рамках нового механизма государственной поддержки предприятий АПК. Объем кредитов, выданных региональным аграриям по льготной ставке не более 5% годовых, на 1 июля 2019 года составил 3,8 млрд рублей.

«Калужский филиал Россельхозбанка сегодня является главным партнером калужского агропромышленного комплекса в сфере кредитования. Благодаря кредитам РСХБ многие сельхозорганизации получили возможность реализовать программы технологического обновления производства, - отметил министр сельского хозяйства Калужской области Леонид Громов. – Привлеченные краткосрочные кредиты позволяют аграриям в оптимальные агротехнические сроки и с надлежащим качеством проводить сезонные полевые работы. Все это позитивно сказывается на общем экономическом результате работы отрасли».

Общий объем привлеченных средств клиентов Калужского филиала РСХБ составил около 20 млрд рублей, увеличившись с начала года на 8,8%. Объем средств юридических лиц превысил 5,5 млрд рублей. За отчетный период наблюдался стабильный рост объема привлеченных средств в розничном сегменте. Объем средств на счетах физических лиц составили более 13 млрд рублей, увеличившись с начала года на 8%, из них 10,1 млрд рублей – срочные вклады жителей области. В настоящее время филиал обслуживает более 45 тысяч вкладчиков. Популярностью у калужан и жителей области пользуются вклады «Пенсионный плюс», «Доходный», также востребованы вклады премиальной линейки.

«Россельхозбанк продолжает сохранять одну из лидирующих позиций на рынке финансовых услуг региона и является опорным банком АПК. В текущем году мы планируем развивать действующие инвестиционные проекты, оказывать поддержку малому и среднему предпринимательству, активно работать в сегменте розничного кредитования, а также повышать качество предоставляемых услуг населению», – отметила директор Калужского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Маргарита Филатова.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Калужский региональный филиал АО «Россельхозбанк» работает в регионе с 2001 года и насчитывает на сегодня 12 дополнительных офисов по всей области.