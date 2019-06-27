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Калужский бизнес сработал в плюс с «Ростелекомом»

27.06.2019 10:06 0 108
Калужский бизнес сработал в плюс с «Ростелекомом»

За первую половину 2019 года ещё более 250 калужских компаний отдали предпочтение пакетному предложению «Быть в плюсе» от «Ростелекома». Таким образом к июлю на этот пакет были подписаны уже более тысячи корпоративных клиентов цифрового провайдера в регионе.

Преимущества пакетного предложения для компаний среднего и малого бизнеса – индивидуально сформированный комплекс услуг, значительная экономия при оплате дополнительного продукта, обслуживание по принципу «одного окна». Помимо интернета и «Мобильной связи» в пакете партнёры могут выбрать сервисы: «Видеонаблюдение», «Интерактивное ТВ для бизнеса», «Виртуальная АТС», «Номер 8-800», «СМС реклама» или «Wi-Fi для бизнеса». В рамках пакета на них действует скидка в 50%.

Наталия Каляцкая, директор Калужского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Тарифный план «Быть в плюсе» всё более популярен среди корпоративных клиентов «Ростелекома» в Калужской области: за первое полугодие абонентская база этой подписки выросла на треть! Любой бизнес стремится сократить издержки, выбирая оптимальные, но удобные решения. Наше предложение соответствует этим критериям: предприниматель выбирает услуги под задачи бизнеса, получает единый счёт, настраивает сервисы в личном кабинете. Цифровые решения упрощают бизнес-процессы, позволяют экономить, высвобождают время сотрудников для решения других задач».

Так, управляющая компания из города Кирова Калужской области дополнила высокоскоростной доступ в интернет услугой «Виртуальная АТС», чтобы всегда быть на связи с клиентами.

Алексей Корнеев, директор управляющей компании ООО «Комсервис»:

«Персонифицированный подход, гибкость при формировании пакета сервисов под наши запросы и комплексное обслуживание определили наш выбор. Мы рассмотрели несколько предложений от разных провайдеров: оценивали качество сервисов, скорость и стабильность интернета, оперативность подключения услуг и сервисную составляющую. С «Ростелекомом» всё совпало. Особенно привлекла оплата услуг по единому счёту, а также удалённое управление пакетом услуг с возможностью гибко настраивать их опции в личном кабинете».

«Ростелеком» предлагает калужским предпринимателям различные варианты пакетных предложений, включающие интернет, «Мобильную связь» с вариантами по количеству SIM-карт и услуги за половину стоимости на выбор: «Видеонаблюдение», «Интерактивное ТВ для бизнеса», «Виртуальная АТС», «Номер 8-800», «СМС-реклама» или «Wi-Fi для бизнеса».

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Калужский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Калужской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» – национальный цифровой провайдер, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций в России.

Компания – лидер рынка услуг ШПД и платного ТВ, безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти и бизнеса всех уровней, признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг. Компания развивает цифровые решения для умного дома, онлайн-образования, телемедицины и других сервисов.

«Ростелеком» – это более 13 млн абонентов услуг доступа в Интернет, 10,2 млн зрителей платного ТВ, из которых свыше 5,4 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ», более 1,3 млн пользователей мобильной связи. Услугами высокоскоростного доступа в интернет и VPN пользуется более 1,0 млн юридических лиц.

В портфолио «Ростелекома» самые современные технологические и ИТ-проекты любого масштаба: от частного до всероссийского, от «Умного дома» до ключевого участия в приоритетной национальной программе «Цифровая экономика».

Выручка Группы компаний за 3 мес. 2019 года составила 78,7 млрд руб., OIBDA достигла 26,4 млрд руб. (33,5% от выручки), чистая прибыль – 5,6 млрд руб. Стабильное финансовое положение «Ростелекома» подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.


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