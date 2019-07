16.07.2019 09:52 118

В мае 2019 года в Чикаго (штат Иллинойс) состоялась конференция генеральных менеджеров Marriott Select Brands, на которой были выбраны лучшие отели сети Marriott в мире за 2018 год. Это событие является давней традицией и частью культуры Marriott. Выбор победителей основан на финансовых показателях, отзывах гостей и качестве предоставляемых услуг.

Мы с гордостью делимся с вами потрясающей новостью: отель Four Points by Sheraton Kaluga получил премию «Отель года-2018», став лучшим из 272 отелей Four Points by Sheraton в мире и лучшим отелем Marriott в Европе.

Помимо этого, отель Four Points by Sheraton Kaluga завоевал награды за выдающиеся успехи в шести номинациях, в том числе – «Самый рекомендуемый отель».

Отмечено, что Four Points by Sheraton Kaluga стал абсолютным рекордсменом среди более чем 1000 участников, получив высшую оценку сразу в шести номинациях. Это выдающийся результат не только для Калужской области, но и для всей России.

Губернатор Анатолий Артамонов поздравил руководство и коллектив Four Points by Sheraton Kaluga с высокой наградой, пожелал дальнейшего развития, благодарных клиентов и расширения своих возможностей на территории Калужской области.

Справочно:

Для того чтобы иметь право на получение премии «Hotel of the year», отелями должны быть соблюдены следующие критерии:

отель года выбирается среди отелей, получивших награду Diamond Circle;

отель должен быть открыт в течение 2 полных лет;

отель должен быть в топ-5 по показателю Intent to Recommend (самые рекомендуемые отели);

отель должен достигнуть высоких показателей по всем Операционным показателям (BSA Operations Reviews);

минимальный RevPAR показатель отеля должен составлять 100 и не должен снижаться с 2017 года.

Впервые в мировой истории развития индустрии гостеприимства подобную награду получает отель в Российской Федерации. Для нас это не только огромная честь, но и абсолютный показатель уровня культуры сервиса и развития гостиничного бизнеса.