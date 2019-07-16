Мы с гордостью делимся с вами потрясающей новостью: отель Four Points by Sheraton Kaluga получил премию «Отель года-2018», став лучшим из 272 отелей Four Points by Sheraton в мире и лучшим отелем Marriott в Европе.
Помимо этого, отель Four Points by Sheraton Kaluga завоевал награды за выдающиеся успехи в шести номинациях, в том числе – «Самый рекомендуемый отель».
Отмечено, что Four Points by Sheraton Kaluga стал абсолютным рекордсменом среди более чем 1000 участников, получив высшую оценку сразу в шести номинациях. Это выдающийся результат не только для Калужской области, но и для всей России.
Губернатор Анатолий Артамонов поздравил руководство и коллектив Four Points by Sheraton Kaluga с высокой наградой, пожелал дальнейшего развития, благодарных клиентов и расширения своих возможностей на территории Калужской области.
Справочно:
Для того чтобы иметь право на получение премии «Hotel of the year», отелями должны быть соблюдены следующие критерии:
Впервые в мировой истории развития индустрии гостеприимства подобную награду получает отель в Российской Федерации. Для нас это не только огромная честь, но и абсолютный показатель уровня культуры сервиса и развития гостиничного бизнеса.
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