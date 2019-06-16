Итоги годового Общего собрания акционеров ВТБ

Банк ВТБ подвел итоги годового Общего собрания акционеров, которое состоялось в Санкт-Петербурге 5 июня 2019 года. На собрании акционеров были утверждены годовой отчет банка за 2018 год и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год. Также на собрании было принято решение о распределении прибыли банка по результатам 2018 года в следующем порядке:
Акционеры приняли решение о выплате дивидендов по результатам 2018 года в размере:
Собрание определило следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2018 года: дивиденды выплачиваются денежными средствами, сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математическогоокругления.
Выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 года, является 24 июня 2019 года.
Собранием акционеров было принято решение в отношении выплаты вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в следующем размере:
Также было принято решение о выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в следующем размере:
Собрание избрало следующий состав Наблюдательного совета банка ВТБ в количестве 11 человек:
Акционеры определили состав Ревизионной комиссии банка ВТБ в количестве 6 человек.
ООО «Эрнст энд Янг» было утверждено аудитором банка ВТБ для осуществления обязательного ежегодного аудита ВТБ за 2019 год.
Кроме того, акционеры утвердили новую редакцию Устава банка ВТБ, Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ВТБ, а также Положения о Наблюдательном совете.
Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров банка ВТБ будет опубликован в установленный законодательством срок на сайте www.vtb.ru.
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