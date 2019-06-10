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Горячая распродажа Интернета в Макснет!

10.06.2019 09:01 0 116
Горячая распродажа Интернета в Макснет!

Лето – лучшее время для подключения к Интернету от Макснет. В эти жаркие дни мы запустили распродажу Интернета для тех, кто еще не с нами: до Нового года – за полцены!

В тариф “Старт” уже включены надежный Интернет на скорости до 100 Мбит/c, аренда WiFi-роутера и антивирус Dr. Web  Премиум (до 3 подписок на договор, каждая на 1 на ПК Windows, Mac, Linux).

Заявки на подключение принимаются до 31 июля 2019.   Специальная цена действует до 31 декабря 2019. Далее действуют особые условия, подробности — в офисе продаж. Успейте подключиться!

С радостью ответим на все вопросы:

  • Калуга, ул. Кирова, д. 9
  • Тел: 926 000
  • Ежедневно с 10 до 19:30 без перерывов на обед и выходных. 

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