Горячая распродажа Интернета в Макснет!

Лето – лучшее время для подключения к Интернету от Макснет. В эти жаркие дни мы запустили распродажу Интернета для тех, кто еще не с нами: до Нового года – за полцены!
В тариф “Старт” уже включены надежный Интернет на скорости до 100 Мбит/c, аренда WiFi-роутера и антивирус Dr. Web Премиум (до 3 подписок на договор, каждая на 1 на ПК Windows, Mac, Linux).
Заявки на подключение принимаются до 31 июля 2019. Специальная цена действует до 31 декабря 2019. Далее действуют особые условия, подробности — в офисе продаж. Успейте подключиться!
С радостью ответим на все вопросы:
|
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Калуга принимает «Зелёный Марафон»
Реклама
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: