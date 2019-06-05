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Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!

05.06.2019 15:09 0 113
Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!

Бизнес-лидер ПАО Банк «ФК Открытие» в регионе Георгий ЮРДАНОВ вновь ответил  на вопросы читателей.

Благодарим всех, кто принял участие в он-лайн конференции, и публикуем самые актуальные вопросы и полученные на них ответы.

- Расскажите подробней о программе рефинансирования кредитов для предпринимателей. Есть сегодня какое-то особо выгодное предложение?

 - Банк «Открытие» делает особый акцент на развитии сегмента малого и среднего бизнеса (МСБ). У нас действует несколько программ по кредитованию, которые позволяют работать с любыми потребностями клиентов. В настоящий момент, можно с уверенностью сказать, что наше предложение по рефинансированию одно из самых интересных для бизнеса на рынке. Выгодная процентная ставка, лояльное отношение к залоговому обеспечению (по некоторым видам кредитования залог вообще не требуется), работа с управленческой отчётностью. Именно комплексный подход к делу позволяет нам расти вместе с нашими клиентами.

Правда ли, что эскроу-счетами можно пользоваться как своего рода банковской ячейкой?

- Да, в некотором роде такое сравнение уместно. Эскроу-счёт используется для тех же целей, что и ячейка при сопровождении ипотечных сделок, но стоит несколько дешевле. Кроме того, эскроу-счета застрахованы государством, что также является важным фактором в пользу их использования. Наш банк, аккредитован  Центральным Банком к работе с такими счетами. Мы со своей стороны, гарантируем любому клиенту высокий уровень сервиса и оперативность при сопровождении такого рода сделок.

 - Каковы условия получения корпоративной карты для бизнеса? Какие проценты снимаются за снятие и внесение средств?

- Данную услугу получить достаточно просто: если вы являетесь действующим клиентом банка - достаточно просто написать заявление на её получение. Если Вы только открываете счёт, то карта открывается автоматически вместе со счётом. Это очень удобный продукт, позволяющий оперативно работать с наличными денежными средствами (внесение и списание отражается на вашем балансе в течение часа). Комиссия за взнос составляет 0,15%, комиссия за снятие от 1% от суммы.

 - Какие способы накопления банк может предложить пенсионерам?

- Для свободного управления денежными средствами в банке существует 2 счета - «Моя копилка» с доходностью до 7% годовых и «Накопительный счет» - до 9% годовых.

Также специально для пенсионеров мы можем предложить Пакет «Современный пенсионер» в него входит: бесплатное оформление и обслуживание пенсионной карты, возврат 3% от покупок в аптеках при оплате картой, до 4% доход на остаток по карте, бесплатное снятие наличных с пенсионной карты в банкоматах любых банков.

 - В банкоматах каких банков я могу без комиссии снимать и вносить деньги на карту «Открытия»?

 - Снятие и пополнение наших карт без комиссии доступно во всех банкоматах ПАО Банк «ФК Открытие» и других банков, поддерживающих данную функцию, наши банки-партнеры: АО «Альфа-Банк», АО «Газпромбанк», АО «Банк Русский Стандарт», АО КБ «Модуль Банк», ПАО «Банк Уралсиб», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Банк Зенит», ПАО «СКБ-банк», АО «ЮниКредитБанк». Для зарплатных клиентов снятия в любом банкомате страны осуществляется без комиссии

 - Как я должен отчитаться о том, что рефинансируемый в «Открытии» кредит другого банка мною погашен?

- Для подтверждения закрытия рефинансируемого кредита, необходимо в течение 60 дней с даты выдачи кредита предоставить в Банк документы, подтверждающие закрытие рефинансируемых кредитов (справка или кредитный отчет из БКИ).


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Тэги: открытие
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