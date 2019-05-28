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Стали известны лучшие работодатели Калужской области – 2018

28.05.2019 15:55 0 70
Стали известны лучшие работодатели Калужской области – 2018

24 мая 2019 года, в день профессионального праздника работников кадровой сферы, Калуге состоялся финал IV ежегодной региональной премии «Работодатель года – 2018».

- С каждым годом работодатели повышают социальную защищенность работников и внедряют новые методы мотивации, что в целом положительно сказывается на производительности труда и качестве жизни работников. Это наш вклад в настоящее и будущее региона. Премия «Работодатель года» уже стала инструментом развития рынка труда Калужской области, а в будущем может трансформироваться в институт отбора лучших управленческих практик. - рассказывает Наталья Зуева, генеральный директор «Rabota.ru -  Работа для Вас», которая выступила организатором конкурса.  

В этом году награды «Работодатель года-2018» получили компании в ведущих отраслях региона – химическое, фармацевтическое, косметическое и пищевое производство, финансы, автомобилестроение и приборостроение, металлургия, агропромышленный комплекс, легкая промышленность, HoReCa, производство строительных материалов. Также были вручены 10 профессиональных номинаций: Инновационный подход в обучении персонала, Начало карьеры, Лучшая корпоративная культура, Цифровые технологии в работе с персоналом и другие.

Работы номинантов оценивали жители региона и Экспертный совет. Традиционно в состав Экспертного совета Премии входят профессионалы Калужской области, имеющие большой практический опыт в области управления человеческими ресурсами и бизнеса в целом. В этом году ими стали:

  • Мальцев Евгений Михайлович - Заместитель руководителя Администрации Губернатора Калужской области - Начальник Управления кадровой политики и взаимодействия с территориями Администрации Губернатора Калужской области, первый Председатель Калужского кадрового Клуба. Председатель Экспертного совета.
  • Верещака Сергей Павлович - Генеральный директор маркетингового агентства «Маркет Драйв»
  • Елендо Екатерина Николаевна - Генеральный директор Кадрового агентства ООО «Рекадро»
  • Замятина Ирина Васильевна - Директор Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Калужской области «Центр современного образования»
  • Зуева Наталья Александровна - Генеральный директор  компании «Rabota.ru - Работа для Вас»
  • Кирилюк Елена Борисовна - Руководитель департамента отдела персонала и департамента развития и обучения персонала ООО «Фольксваген Груп Рус»
  • Комиссарова Виолетта Ивановна - Президент Калужской торгово-промышленной палаты
  • Кулакова Лариса Львовна - Заместитель министра труда и социальной защиты Калужской области
  • Сотников Анатолий Александрович - Генеральный директор «Агентство инновационного развития — центр кластерного развития Калужской области».

Конкурс показал высокий уровень работы с персоналом на калужских предприятиях. И отечественные, и работающие в регионе иностранные компании уделяют огромное внимание профессиональному росту своих сотрудников и стараются сделать так, чтобы на работе они чувствовали себя так же комфортно, как дома.

Заместитель начальника управления - начальник отдела кадровой политики и трудовых отношений управления по труду и кадровой политике министерства труда и социальной защиты Калужской области Родичев Леонид Георгиевич выступил с приветственным словом на церемонии награждения: «Это уникальный проект на территории области, целью которого является выявление и поощрение компаний региона за использование передовых HR-программ, за высокий уровень социальной ответственности. Премия позволяет работодателям проинформировать жителей региона о своих достижениях в сфере работы с персоналом, корпоративной политике, уровне надежности и стабильности для сотрудников, перспективах развития предприятий».

В этом году в рамках Премии были подведены итоги конкурса «Лучший HR». К участию в персональной номинации приглашались специалисты в области управления персоналом компаний Калужского региона, независимо от отраслевой принадлежности и численности сотрудников. Победителей определила Оценочная комиссия, в которую вошли HR-специалисты области и представители институтов взаимодействия с бизнесом, а именно:

  • Алексанов Юрий Викторович - Заместитель начальника управления кадровой политики и взаимодействия с территориями Администрации Губернатора области – начальник отдела по взаимодействию с территориями
  • Архипов Дмитрий Витальевич - Специалист по корпоративному обучению Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Калужской области «Центр современного образования»
  • Васильева Ирина Валерьевна - Главный специалист отдела кадровой политики и трудовых отношений министерства труда и социальной защиты Калужской области
  • Зуева Наталья Александровна - Генеральный директор  компании «Rabota.ru - Работа для Вас»
  • Иконникова Ирина Викторовна - Кандидат экономических наук, доцент кафедры организации и управления производством КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана
  • Макаренкова Клавдия Ивановна -  Заместитель начальника управления кадровой политики и взаимодействия с территориями Администрации Губернатора Калужской области – начальник отдела государственной службы и кадров
  • Пономаренко Ирина Юрьевна - Заместитель генерального директора ГК «Земля-СЕРВИС»
  • Чуглаева Наталья Сергеевна - Директор по персоналу и общим вопросам  АО «Калужский завод путевых машин и гидроприводов» (Калугапутьмаш)

После завершения торжественной части лауреаты Премии и гости мероприятия поздравили друг друга с победой и профессиональным праздником – Днем кадрового работника, а также поблагодарили организаторов за проведение яркой финальной церемонии. Многие из компаний заявили, что в следующем году будут бороться за звание «Работодатель года – 2019» в рамках пятой, юбилейной Премии.

Генеральный партнёр Премии «Работодатель года – 2017» - Банк БКС Премьер, официальные партнёры - кадровое агентство «Coleman Services» и компания ВСК Страховой дом, партнеры: агентство «Kelly Services CIS», интернет-магазин «ОфисМаг». Стратегическим партнером финала выступило «Коммуникационное агентство PROSPECTR».  Организаторы выражают им огромную благодарность в помощи при проведении конкурса.

Организаторы благодарят Министерство труда и социальной защиты Калужской области, Союз «Торгово-промышленная палата Калужской области», Агентство регионального развития Калужской области, Агентство инновационного развития Калужской области, кадровую компанию «Рекадро», «Центр современного образования», а так же информационных партнёров, активно помогав им в становлении и анонсировании всех этапов Премии, а именно: Телерадиокомпания НИКА, Калуга 24, ДопОфис Журнал, сайт «Калужского перекрестка» КП40, Портал Калуга-Поиск, Портал Обнинск-нейм, Государственная телерадиовещательная кампания "Калуга", Ассоциация предпринимателей Калужской области, Калужский Кадровый Клуб, Журнал «Жить Хорошо», Информационное агентство «Калужские новости», Сетевое издание «Московский комсомолец» в Калуге, Новостной портал Пресса 40, Пространство актуального искусства Pro Art's, Маркетинговая кампания «Маркет Драйв», Фуд-партнер: Пекарня «ПИРОГОВЪ», Фото-партнер: Галерея, Флористический партнер: сеть цветочных магазинов «Цветы от Митрофанова», видео-партнер Лифт-ТВ, полиграфический партнер: рекламное агентство «В-2 студио».

Победители и лауреаты IV ежегодной региональной премии «Работодатель года – 2018»:

  • Лауреаты Премии: ПАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ», ООО «Агро-Инвест», ООО «Яркий день», ООО «Стрельня».
  • Работодатель года - 2018 в сфере Финансы  - ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
  • Работодатель года - 2018 в сфере Ритейл - ООО «Леруа Мерлен Восток»
  • Работодатель года - 2018 в агропромышленном комплексе -               ООО «ЭкоНиваТехника-Холдинг»
  • Работодатель года - 2018 в сфере HoReCa - ОП ООО «Сервиком» (отель «Амбассадор Калуга»)
  • Работодатель года - 2018 в легкой промышленности - ООО «Обувная фабрика Ромер»
  • Работодатель года - 2018 в металлургии - ООО «НЛМК-Калуга»
  • Работодатель года - 2018 в производстве строительных материалов - АО «ПИК-Индустрия»
  • Работодатель года - 2018 в химическом производстве - АО «Обнинскоргсинтез»
  • Работодатель года - 2018 в косметическом производстве - ЗАО «Лореаль»
  • Работодатель года - 2018 в фармацевтическом производстве - Филиал ООО «Ново Нордиск» в городе Калуге
  • Работодатель года - 2018 в автомобилестроении - ООО «Фольксваген Груп Рус»
  • Работодатель года - 2018 в приборостроении и электронике - АО «Автоэлектроника»
  • Работодатель года - 2018 в пищевом производстве - ООО «Нестле Россия»

Профессиональные номинации:

  • Инновационный подход в обучении персонала - ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
  • Инновационный подход в подборе и адаптации персонала - ООО «Нестле Россия» и ООО «Фольксваген Груп Рус»
  • Цифровые технологии в работе с персоналом - Филиал АО «Магна Автомотив Рус» в г. Калуга
  • Популяризация здорового образа жизни коллектива - ООО «НЛМК-Калуга» и ООО «ЛИР»
  • Экологическая инициатива - ЗАО «Л’ОРЕАЛЬ» и ООО «Сибирский элемент Рента-К»
  • Управление талантами - ООО «Этажи-Калуга» и ООО «Фольксваген Груп Рус»
  • Лучшая корпоративная культура - ООО «Форесия Аутомотив Девелопмент», ООО «Фольксваген Груп Рус» и Филиал ООО «Ново Нордиск» в городе Калуге
  • Лучшие условия по охране и безопасности труда - ЗАО «Лореаль» и АО «Прогресс-Экология»
  • Начало карьеры - ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
  • Равные возможности - ООО «Сибирский элемент Рента-К»
  • Добрые сердца - ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

Персональные номинации:

  • в направлении обучение и развитие персонала - Ремшева Татьяна Валерьевна - специалист по обучению «Контитех», филиал ООО «Континентал Калуга»,     
  • в направлении:  корпоративная культура и социальное партнерство - Татко Анна Александровна - старший специалист по привлечению и адаптации ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», 
  • в направлении: найм, оценка и отбор персонала (рекрутинг) - Гулько Надежда Владимировна, специалист по подбору ЗАО «Роспродукт»,
  • Лучший специалист в области кадрового менеджмента на государственной гражданской службе - Алексеева Ирина Павловна - Начальник отдела кадровой работы аппарата Законодательного Собрания Калужской области,
  • Лучший специалист в области кадрового менеджмента органов местного самоуправления -  Касаткина Ольга Алексеевна - Председатель комитета Управления делами Городского Головы города Калуги.

 


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