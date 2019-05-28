Стали известны лучшие работодатели Калужской области – 2018

24 мая 2019 года, в день профессионального праздника работников кадровой сферы, Калуге состоялся финал IV ежегодной региональной премии «Работодатель года – 2018».
- С каждым годом работодатели повышают социальную защищенность работников и внедряют новые методы мотивации, что в целом положительно сказывается на производительности труда и качестве жизни работников. Это наш вклад в настоящее и будущее региона. Премия «Работодатель года» уже стала инструментом развития рынка труда Калужской области, а в будущем может трансформироваться в институт отбора лучших управленческих практик. - рассказывает Наталья Зуева, генеральный директор «Rabota.ru - Работа для Вас», которая выступила организатором конкурса.
В этом году награды «Работодатель года-2018» получили компании в ведущих отраслях региона – химическое, фармацевтическое, косметическое и пищевое производство, финансы, автомобилестроение и приборостроение, металлургия, агропромышленный комплекс, легкая промышленность, HoReCa, производство строительных материалов. Также были вручены 10 профессиональных номинаций: Инновационный подход в обучении персонала, Начало карьеры, Лучшая корпоративная культура, Цифровые технологии в работе с персоналом и другие.
Работы номинантов оценивали жители региона и Экспертный совет. Традиционно в состав Экспертного совета Премии входят профессионалы Калужской области, имеющие большой практический опыт в области управления человеческими ресурсами и бизнеса в целом. В этом году ими стали:
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Конкурс показал высокий уровень работы с персоналом на калужских предприятиях. И отечественные, и работающие в регионе иностранные компании уделяют огромное внимание профессиональному росту своих сотрудников и стараются сделать так, чтобы на работе они чувствовали себя так же комфортно, как дома.
Заместитель начальника управления - начальник отдела кадровой политики и трудовых отношений управления по труду и кадровой политике министерства труда и социальной защиты Калужской области Родичев Леонид Георгиевич выступил с приветственным словом на церемонии награждения: «Это уникальный проект на территории области, целью которого является выявление и поощрение компаний региона за использование передовых HR-программ, за высокий уровень социальной ответственности. Премия позволяет работодателям проинформировать жителей региона о своих достижениях в сфере работы с персоналом, корпоративной политике, уровне надежности и стабильности для сотрудников, перспективах развития предприятий».
В этом году в рамках Премии были подведены итоги конкурса «Лучший HR». К участию в персональной номинации приглашались специалисты в области управления персоналом компаний Калужского региона, независимо от отраслевой принадлежности и численности сотрудников. Победителей определила Оценочная комиссия, в которую вошли HR-специалисты области и представители институтов взаимодействия с бизнесом, а именно:
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После завершения торжественной части лауреаты Премии и гости мероприятия поздравили друг друга с победой и профессиональным праздником – Днем кадрового работника, а также поблагодарили организаторов за проведение яркой финальной церемонии. Многие из компаний заявили, что в следующем году будут бороться за звание «Работодатель года – 2019» в рамках пятой, юбилейной Премии.
Генеральный партнёр Премии «Работодатель года – 2017» - Банк БКС Премьер, официальные партнёры - кадровое агентство «Coleman Services» и компания ВСК Страховой дом, партнеры: агентство «Kelly Services CIS», интернет-магазин «ОфисМаг». Стратегическим партнером финала выступило «Коммуникационное агентство PROSPECTR». Организаторы выражают им огромную благодарность в помощи при проведении конкурса.
Организаторы благодарят Министерство труда и социальной защиты Калужской области, Союз «Торгово-промышленная палата Калужской области», Агентство регионального развития Калужской области, Агентство инновационного развития Калужской области, кадровую компанию «Рекадро», «Центр современного образования», а так же информационных партнёров, активно помогав им в становлении и анонсировании всех этапов Премии, а именно: Телерадиокомпания НИКА, Калуга 24, ДопОфис Журнал, сайт «Калужского перекрестка» КП40, Портал Калуга-Поиск, Портал Обнинск-нейм, Государственная телерадиовещательная кампания "Калуга", Ассоциация предпринимателей Калужской области, Калужский Кадровый Клуб, Журнал «Жить Хорошо», Информационное агентство «Калужские новости», Сетевое издание «Московский комсомолец» в Калуге, Новостной портал Пресса 40, Пространство актуального искусства Pro Art's, Маркетинговая кампания «Маркет Драйв», Фуд-партнер: Пекарня «ПИРОГОВЪ», Фото-партнер: Галерея, Флористический партнер: сеть цветочных магазинов «Цветы от Митрофанова», видео-партнер Лифт-ТВ, полиграфический партнер: рекламное агентство «В-2 студио».
Победители и лауреаты IV ежегодной региональной премии «Работодатель года – 2018»:
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Профессиональные номинации:
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Персональные номинации:
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