«Ростелеком» стал легендой Калужской области

24.05.2019 12:42 55

Калужский филиал «Ростелекома» стал одним из победителей проекта «Гордость Калужской области – 20 легендарных предприятий». Лауреатов премии определило народное голосование, которое провёл организатор проекта – газета «Комсомольская правда» – Калуга». По мнению калужан и редакции, «Ростелеком» как предприятие с большой историей и в ХХI веке успешно развивается, расширяет сферы деятельности и уверенно смотрит в будущее.

Наталия Каляцкая, директор Калужского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Калужская земля славится предприятиями – как молодыми, так и с богатой историей. Большая честь оказаться в ряду легендарных компаний. Я признательна калужанам, что они дали высокую оценку и выбрали «Ростелеком» Гордостью региона. Это обязывает еще активнее развиваться на благо области и её жителям. Трансформация компании в цифрового провайдера происходит одновременно с ростом количества, качества и масштаба наших проектов в самых разных областях. Спектр интересов компании очень широк – от конкретного домохозяйства и обеспечения комфорта для конкретного человека до решений индустриального интернета, геоданных и Big Data в масштабах региона и страны».

«Ростелеком» создает и совершенствует социально значимые сервисы в образовании, безопасности, ЖКХ и здравоохранении на базе собственной облачной платформы, развивает сетевую инфраструктуру для обеспечения равных возможностей доступа в интернет и к цифровому ТВ. Для удовлетворения потребностей людей и компаний в удобстве и оперативном решении задач «Ростелеком» создал ёмкие экосистемы.

Так, в рамках проекта «Умный дом» цифровой провайдер предлагает продукты из экосистемы решений для комфорта и безопасности в домах: умные приборы учёта, «умные домофоны», системы видеонаблюдения, «умные шлагбаумы». Компания организует Wi-Fi-зоны во дворах и подъездах. Коробочный продукт «Умный дом» поможет обрести спокойствие за квартиру или частный дом. Решение «Ростелекома» включает управляющий контроллер, датчики движения и открытия окон и дверей, датчики дыма и протечки. Оно может быть дополнено умными лампочками и розетками. Управлять системой просто – с помощью приложения для мобильных устройств «Умный дом Ростелеком» или в личном кабинете на сайте услуги.