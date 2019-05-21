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«Ростелеком» предложил целый год бесплатно смотреть «Wink ТВ-онлайн»

21.05.2019 11:24 0 41
«Ростелеком» предложил целый год бесплатно смотреть «Wink ТВ-онлайн»

В Центральной России стартовала акция «Wink ТВ-онлайн» от «Ростелекома» для абонентов «Домашнего Интернета» и «Мобильной связи». По её условиям, пользователи ряда тарифных предложений могут получить промокод, открывающий бесплатный онлайн-доступ на год к пакету «Легкий – Промо» из 101 телеканала. Для просмотра контента абонент может воспользоваться мобильным приложением Wink или порталом wink.rt.ru.

Участники акции получают весомые преимущества: простоту активации пакета, отсутствие ежемесячной платы за доступ к ТВ и бесплатный мобильный трафик для приложений услуги «Wink Интерактивное ТВ». По истечении 12 месяцев с момента активации подписка автоматически отключается.

Дмитрий Ерастов, директор проектно-продуктового офиса МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Знаю по опыту, что после рабочего дня хочется просто отдохнуть, а не думать о качестве картинки, качать видео и тратить время на рекламу. Люди готовы платить за то, что выберут сами, поэтому смотрят интересующий контент онлайн через мобильные приложения или Smart TV. Пакет «Легкий – Промо» от «Ростелекома» отвечает основным запросам современного зрителя. Это 101 телеканал и богатый набор контента, который целый год можно смотреть бесплатно».

Цифровые и HD каналы пакета «Легкий – Промо» можно смотреть на пяти устройствах одновременно. Чтобы принять участие в акции «Wink ТВ-онлайн», нужно получить промокод в Личном кабинете пользователя, через USSD либо SMS команду, затем установить приложение Wink, зарегистрироваться или авторизоваться в нём, ввести промокод в разделе «Настройки» и перезапустить приложение.

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» – национальный цифровой провайдер, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций в России.

Компания – лидер рынка услуг ШПД и платного ТВ, безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти и бизнеса всех уровней, признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг. Компания развивает цифровые решения для умного дома, онлайн-образования, телемедицины и других сервисов.

«Ростелеком» – это более 13 млн абонентов услуг доступа в Интернет, 10,2 млн зрителей платного ТВ, из которых свыше 5,4 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ», более 1,3 млн пользователей мобильной связи. Услугами высокоскоростного доступа в интернет и VPN пользуется более 1,0 млн юридических лиц.

В портфолио «Ростелекома» самые современные технологические и ИТ-проекты любого масштаба: от частного до всероссийского, от «Умного дома» до ключевого участия в приоритетной национальной программе «Цифровая экономика».

Выручка Группы компаний за 3 мес. 2019 года составила 78,7 млрд руб., OIBDA достигла 26,4 млрд руб. (33,5% от выручки), чистая прибыль – 5,6 млрд руб. Стабильное финансовое положение «Ростелекома» подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.


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