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«Ростелеком» предложил умные кассы малому и среднему бизнесу

17.05.2019 09:59 0 64
«Ростелеком» предложил умные кассы малому и среднему бизнесу

В Центральной России стартовали продажи онлайн-касс нового поколения АТОЛ SIGMA 7 для малого и среднего бизнеса от «Ростелекома», которые дают возможность предпринимателям не только соблюсти все нормы закона о контрольно-кассовой технике 54-ФЗ, но и улучшить показатели бизнеса. Особенность решения – личный кабинет в облаке, где отображаются ключевые показатели бизнеса. Аналитические выкладки позволяют оперативно принимать эффективные в данный момент времени решения. Владельцы ИП на ЕНВД или ПСН, которые успеют зарегистрировать оборудование в ФНС до 1 июля 2019 года, получают право на налоговый вычет в размере 18 000 рублей.

Александр Яресько, директор Центра компетенций по продуктам и пресейлу МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Наши умные кассы – это не только способ выполнить требования закона, но также возможность получить налоговый вычет и оптимизировать управление бизнесом. И всё это доступно в рассрочку. Облачный личный кабинет позволяет анализировать продажи, формировать программы лояльности, проводить акции, собирать отзывы и рассылать SMS-сообщения. С помощью данного сервиса можно вести товарный учёт, журнал смен и операций на кассе, проводить инвентаризацию, формировать перечни товаров по категориям и отчёты по основным показателям бизнеса. Обмен данными между кассой и облаком происходит по защищённым каналам связи».

Компактная онлайн-касса SIGMA 7 с сенсорным семидюймовым дисплеем поддерживает выход в интернет как через проводное соединение, так через Wi-Fi или 3G. Начать работу с кассой можно всего за 10 минут после распаковки. Система позволяет продавать и принимать на склад маркированную продукцию. Умные кассы могут отправлять электронные чеки покупателям по электронной почте или SMS. При желании клиент может докупить терминал приёма банковских карт, сим-карту со специально разработанным тарифным планом «Онлайн касса плюс» и другое оборудование.

Алексей Макаров, председатель совета директоров и основатель ИТ-компании АТОЛ:

«Онлайн-кассы нового поколения SIGMA созданы специально для малого бизнеса в сфере общественного питания, услуг и торговли. Они выглядят как планшеты, заменяют товароведа, маркетолога и аналитика, ведут базу клиентов, управляют скидками, программами лояльности и избавляют предпринимателей от рутины. Это надежные, простые и красивые онлайн-кассы, которые сами ведут товароучет и базу клиентов, фиксируют доходы и расходы, контролируют сотрудников и оценивают эффективность акций и скидок». Совместное решение доступно в трёх отраслевых вариантах: «SIGMA Еда», «SIGMA Торговля» или «SIGMA Услуги». Для каждого из них доступны три тарифа: «Старт», «Развитие» и «Бизнес». Последние два позволяют работать с ЕГАИС и интегрировать систему товарного учёта с 1С. На тарифе «Бизнес» предприниматели также получат инструменты для повышения клиентской лояльности, возможность SMS-рассылки и многое другое.

С 1 июля 2019 года нарушители Федерального закона 54-ФЗ начнут подпадать под санкции. Так индивидуальные предприниматели могут лишиться от четверти до половины выручки, полученной без применения онлайн-касс (не менее 10 тыс. рублей). Для организаций предусмотрен штраф от 30 тыс. рублей или от 75 до 100 процентов выручки за тот же период. Если онлайн-кассы не будут установлены и после уплаты штрафа, ФНС имеет право запретить директору компании занимать должность на период до двух лет, а деятельность индивидуального предпринимателя приостановить на 90 дней.

Приобрести онлайн-кассу SIGMA 7 можно во всех филиалах «Ростелекома» в ЦФО, в том числе в рассрочку. Доступны опции доставки и настройки оборудования. Подробности о продукте «Онлайн-касса» можно узнать в офисах продаж «Ростелекома» и по бесплатному номеру горячей линии 8-800-200-3000.


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