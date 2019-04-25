«Стелла»: работать и провожать достойно

25.04.2019 09:54 82

Директор похоронного дома Елена ВАСИЛЬЕВА – о работе, порядочности и стоимости похоронных услуг.

Около восьми лет назад было объявлено о начале разработки нового закона «О погребении и похоронном деле». «Наконец-то, - говорили все. – Давно пора!..»

Ровно год назад наконец опубликовали новую редакцию проекта. И все снова воспряли духом: ещё немного – и наведут порядок. Новая редакция предусмотрела ужесточение контроля над медучреждениями и ритуальными службами, реестр похоронных служб и кладбищ, разграничение сферы услуг… Но прошёл ещё год – а воз и ныне там. Зато в среде законодателей появились предложения брать очередной налог «на погребение».

О личной информации

- Елена, вы не раз говорили, что ритуальные службы особенно ждут появления этого закона. В чём ваша выгода, если требования к вам ужесточаются?

- Понимаете, сейчас на рынке социальных услуг существует два принципиально разных подхода. Первый направлен на серьёзное развитие этой сферы именно как сферы услуг, при этом с учётом её особенностей и специфичности. Такие ритуальные агентства, как правило, существуют давно и развиваются во всех направлениях. То есть помимо основного комплекса похоронных услуг они предоставляют множество сопутствующих. Второе, если можно так сказать, «направление» - это фирмы или агенты-перекупщики. Их задача – заработать много, сразу, здесь и сейчас. Они не брезгуют любыми нечистоплотными схемами: покупка информации об умерших в медицинских и других учреждениях, визиты в дом усопшего с навязыванием услуг и т.п. Ну а похороны проводят зачастую с привлечением других компаний. Вот такие «торговцы-посредники» в случае принятия закона первыми исчезнут с рынка: ведь документ оговаривает лицензирование услуг, а его смогут пройти только серьёзные компании.

- Что вы имеете в виду под развитием других направлений?

- Например, за годы работы у нас появилась услуга бальзамирования, останкохранилище, своё производство памятников. Из арендуемого помещения мы переехали в собственный Похоронный дом, где есть и зал прощания, и даже зал ожидания. Наши сотрудники регулярно ездят на обучение, сегодня мы предоставляем услуги церемониймейстера, вскоре появится даже психолог.

О незваных агентах и персональных данных

- Елена Викторовна, в числе «нечистоплотных схем» вы упомянули покупку информации об умершем. Сейчас подобные визитёры пытаются доказать, что информация об усопшем не является персональными данными, так что они никаких законов не нарушают. Что вы на это скажете?

- Знаете, можно сколько угодно заниматься казуистикой, пытаясь оправдать подобные нечистоплотные действия. Можно жонглировать словами, искать какие-то лазейки в законе… Но все мы понимаем, что полученная информация касается не только самого покойного, но и его родственников, к которым являются эти люди: «сливаются» их персональные данные, нарушается личное пространство. Ну и этическая составляющая в данном случае не менее важна. Поэтому позиция нашего Похоронного дома в данном случае однозначна: мы не скупаем информации, не навязываем услуг. Наши агенты приезжают исключительно по вызову самих родственников покойного. Если звонящий к вам без вызова человек представляется сотрудником «Стеллы» - я ответственно заявляю, что он лжёт: либо этот «агент» работает на себя, либо представляет другую компанию.

- Такое бывало?

- Да, подобные случаи были, причём в разных «вариациях». И люди, приходя к нам, убеждались, что были обмануты.

Похороны по договору

- Недавно в Думе был поднят ещё один вопрос: депутаты заговорили о «налоге на похороны». Вы же изучаете опыт Запада: умирает человек, приезжает специальная служба, забирает тело и делает всё, что положено и нужно для достойных похорон…

- Я согласна, что именно так и должно быть. Но, если у нас начнут развивать это «с нуля» – боюсь, появится много желающих «заработать». Не забывайте, у нас же есть пособие на погребение.

- Да, но многим ли его хватает? Служба, которая этим занимается, постоянно жалуется на нехватку средств, утверждая, что на эту сумму похоронить человека нереально.

- Я вам ответственно заявляю, что реально. Это же вам скажут и другие представители ритуальных компаний – при условии, что это действительно крупные и серьёзные фирмы. Иногда люди приходят к нам с такой справкой – и мы хороним на эту сумму. Бывает, что она служит основой и родственники выбирают из нашего пакета услуг что-то ещё: венки, цветы… Да, в данном случае прибыть минимальна – но проводить человека достойно вполне возможно.

- Интересно, почему так происходит?

- А почему цены в крупных сетевых магазинах ниже, скидки чаще и больше? Почему техника там надёжнее, гарантия дольше? Ответ очевиден: большие объёмы продаж, соответственно, более дешёвые закупки, плюс несколько направлений работы, приносящих прибыль. Поэтому крупные компании готовы взяться за эту работу, и такие предложения тоже высказывались.

- Но пока этого нет, похорон «без проблем» не получится…

- Ну почему же? Есть достаточно востребованная услуга под названием «Прижизненный договор», которой наши клиенты давно и активно пользуются. В основном это люди одинокие или те, кто не желает доставлять хлопот близким после смерти: вы же знаете, многие пенсионеры откладывают деньги на собственные похороны. Так вот люди, приходя к нам, выбирают пакет товаров и услуг, порой вплоть до венков, оплачивают его сразу или в рассрочку – и точно знают, что в случае смерти мы приедем и сделаем всё так, как записано в договоре.

- А как вы об этом узнаете?

- В договоре указано ответственное лицо или даже несколько таких человек, которые могут вовремя нам сообщить: близкие друзья и подруги, соседи. Если есть родственники – они также обязательно информируются о заключении договора. Да мы и сами поддерживаем связь с теми людьми, которые заключили договор. Во всяком случае, все имевшиеся обязательства мы выполнили как полагается. Конечно же, все мы достойны того, чтобы жить долго и счастливо. И я всем этого желаю. Мы гоним от себя мысли о собственной смерти – но все мы хотим, чтобы уход наших родных и близкких был достойным. И в этом «Стелла» видит свою миссию: проводить людей достойно.

Время памяти



Конец весны – традиционно наиболее удачная пора для установки памятников. В этом вопросе, как и в других, есть свои тонкости и нюансы. Какой материал выбрать для стелы? Чем китайский гранит отличается от российского? Какой портрет долговечнее?



В Похоронном доме «Стелла» работает своё производство по изготовлению памятников – что, разумеется, сказывается на цене в меньшую сторону. Увидеть образцы и буклеты посетители могут на специальной выставке.



- У нас работает очень опытная сотрудница с 20-летним стажем, - говорит Елена Васильева. – Она знает об изготовлении и оформлении памятников абсолютно всё. Более грамотного и внимательного консультанта сложно найти, и наши клиенты это уже оценили.



Есть в этом производстве и свои тенденции: если несколько лет назад люди стремились заказать художнику «Стеллы» портрет по фотографии для гравировки на камне, то сегодня предпочитают керамические портреты-вставки в гранит. Впрочем, технику изготовления вы можете выбрать, исходя из своих предпочтений и опираясь на возможности своего бюджета.