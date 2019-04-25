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МегаФон представил цифровые сервисы на форуме «ФармЭволюция»

25.04.2019 09:30 0 109

24 апреля, Калуга. МегаФон выступил партнером пятого международного форума «ФармЭволюция», в рамках которого представил ряд готовых цифровых сервисов и продуктов.

Форум собрал на одной площадке руководителей федеральных государственных структур и региональных властей, представителей крупнейших фармацевтических компаний, научно-исследовательских центров и инновационных бизнес-инкубаторов, отраслевых ассоциаций и союзов, фондов, управляющих компаний, а также ведущих аналитиков, инвесторов, экспертов и представителей СМИ. Один из обсуждаемых вопросов участников форума -  внедрение цифровых технологий в области здравоохранения.

«МегаФон активно работает над цифровыми проектами в различных сферах – от транспорта и ЖКХ до телемедицины. Мы делаем ставку не только на обеспечение надежной инфраструктуры, но и на создание комплексных интегрированных решений. Мы стремимся, чтобы наши проекты были максимально эффективны, быстро применимы и использовались населением, бизнесом и государством», - прокомментировал Антон Павленко, директор Калужского регионального отделения МегаФон.

На своем стенде МегаФон также представил ряд готовых цифровых решений для бизнеса. Большой интерес вызвала виртуальная платформа «Деловое облако», объединяющая в себе несколько облачных сервисов. Данное решение позволяет создавать виртуальную инфраструктуру, проводить сложные вычисления, работать с большими объёмами данных и высоконагруженными приложениями в едином интерфейсе.

Дополнительная информация

ПАО «МегаФон» — всероссийский оператор цифровых возможностей, занимающий ведущие позиции на телекоммуникационном рынке. Компания традиционно уделяет особое внимание качеству связи и предоставляет своим абонентам интернет на самых высоких скоростях. Мы обладаем наградой за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Еще в 2012 году мы первыми в России запустили 4G LTE, а с февраля 2014 года ввели в эксплуатацию первую в мире коммерческую сеть LTE-Advanced, увеличив скорость передачи данных до 300 Мбит/с. В 2017 году одни из первых в мире запустили в коммерческую эксплуатацию гигабитную сеть LTE (Gigabit LTE) и продемонстрировали скорость 979 Мбит/с. Сегодня у МегаФона самая большая сеть базовых станций в стране: 227 961 станций, из них 87 611 станций в стандарте LTE. В 3 квартале 2018 г. компания обслуживала интересы более 75 млн абонентов.

 


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