Панорамные двери: в порядке ликбеза

Панорамными окнами в частных домах давно никого не удивишь. А вот панорамные двери – пока ещё редкий в наших краях изыск даже среди настоящих ценителей высокого коттеджного стиля. Между тем вокруг большинства российских мегаполисов они – набравший обороты тренд. Поиск публикаций о панорамных дверях в Калужских СМИ даёт практически нулевой результат . Поэтому мы и решили хотя бы немного восполнить этот пробел.
Широкоформатные дверные конструкции – так панорамные двери называются на профессиональном языке – продукт недешевый, для большинства владельцев частных домов – непозволительная роскошь. Впрочем, меньшинство, которому они по карману, не так уж и малочисленно. Состоятельных людей хватает и в Калуге.
Однако дело не только в деньгах – их недостаток не единственное препятствие для покупки панорамных дверей. Даже если позволяют средства, далеко не каждый дом пригоден для их установки. Они требуют основательной подготовки проёмов, в идеале – на этапе строительства. Особенно если речь о таких крупных конструкциях, как дверь-гармошка или раздвижная портальная дверь-патио.
Чтобы не ограничиваться одними только общими описаниями нового тренда, наш корреспондент побывал в одном из элитных коттеджных поселков в окрестностях Калуги. Его зоркий глаз приметил зарождающуюся тенденцию: из двух с половиной десятков дворцов-коттеджей в четырёх установлены двери-гармошки на выходе из террасы в сад. С владельцами трёх из них удалось кратко пообщаться. Вопрос о плюсах и минусах новшества во всех случаях дал примерно один и тот же результат.
– Минус один: цена ощутимо выше, чем на обычные двери. А хотелось бы даром, – пошутил, видимо, самый экономный из опрошенных.
Первый плюс складных дверей-гармошек очевиден сразу – роскошно смотрятся. Второй тоже очевиден – они не закрывают обзор сада, лужайки, леса за поселком. Остальные плюсы известны «уверенным пользователям» на опыте: двери-гармошки тёплые, бесшумные, удобные в обращении – при открытии-закрытии не требуют ни малейших усилий.
Данные нам собеседниками явки и пароли тоже совпали. По их наводке мы оказались в калужском офисе компании-производителя и взяли блиц-интервью у симпатичного менеджера.
– А можете кратко, как Чехов, рассказать о функционале панорамных дверей-гармошек для «чайников»?
– Легко. Одним движением даже детской руки двери-гармошки собираются в стопку и сдвигаются в сторону. Про экономию пространства уж не говорю. Я бы вообще советовал отказаться от стен в зимнем саду, на террасе, веранде, в бассейне: их можно оформить по всему периметру пластиковыми дверями-гармошками. Каждое помещение раскроется во всю ширь, вырастет в объеме. Панорамные двери в корне меняют восприятие собственного дома и прилежащего к нему пространства. Мир вокруг становится другим.
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