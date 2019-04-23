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Как выбрать дачные окна: основные критерии

23.04.2019 09:00 0 70
Как выбрать дачные окна: основные критерии

Сейчас уже открылся дачный сезон и многие после зимы отправились на свои участки в садоводческих товариществах. Основное внимание сейчас будет сосредоточено уходу за участком и посадками. Но весна также подходит для проведения дома в порядок. Это касается и оконных систем. Если в оконных проемах у вас старые окна – замените их на новые. В статье мы расскажем об основных моментах выбора пластиковых окон в дачный домик СНТ.

Почему речь о пластиковых окнах?

На сегодняшний день, это оптимальное соотношение цены-качества и долговечности для домов именно сезонного проживания, где нужны окна, не реагирующие на резкие перепады погоды. Дерево часто ведёт себя нестабильно: летние рамы перекашиваются зимой и с началом нового сезона возникает головная боль, как их отремонтировать и привести в рабочее состояние. И так год за годом.

Алюминий тоже хороший вариант выбора для дачных окон. В общем-то, всё, что применимо к окнам ПВХ – применимо и к алюминию.

Основные критерии

Выбор рамы (профиля)

При выборе окна для дачного домика можно выбирать самый простой вариант профиля рам. Здесь вам не потребуется какой-то серьезной теплоизоляции и вполне хватит трехкамерного профиля. Шумоизоляция в садовых товариществах также не является критичным параметром. Ведь здесь нет шумных улиц, множества автомобилей и так далее.

При необходимости вы можете сделать ламинирование профиля, чтобы он органично смотрелся на фасаде здания и в интерьере. Большинство домиков изготавливается из дерева. Поэтому органично будут смотреться какие-нибудь цветные окна с имитацией под цвет и фактуру дерева.

Выбор стекол

Сохранение тепла в доме во многом будет зависеть от установленного стеклопакета. Старые деревянные окна, установленные в большинстве дачных домиков СНТ, проигрывают современным пластиковым оконным системам. Но здесь не имеет смысла устанавливать дорогие стеклопакеты с высоким уровнем шумо и теплоизоляции. В дачный домик лучше подыскать что-то недорогое, но, в то же время, практичное.

По цене однокамерный стеклопакет будет самым выгодным вариантом. Если поставить просто стекло – тепло держаться не будет, да и не приспособлены пластиковые окна под установку одинарных стёкол (в алюминий можно ставить и стекло). А вот стеклопакет, даже самый узкий в 24 мм, позволит находиться в помещении ранней весной и поздней осенью.

Прочее

Чтобы дополнительно сэкономить, вы можете выбрать глухие окна. Допустим, в помещении будет только одна открывающаяся створка, а остальные делаете глухими. Они дешевле обходятся в производстве. В результате все оконные проемы будут защищены по разумной цене. При желании, конечно, можно выбрать окна с распашной, откидной или комбинированной системой открывания.

Особое внимание уделите выбору фурнитуры и не экономьте на ней. Во многом качество современной фурнитуры зависит от производителя. Поэтому берите продукцию известных марок, пусть и с небольшой переплатой. Здесь сэкономить не получится.

Где купить дачные окна в Калуге?

Если вы решили установить пластиковые окна в домик СНТ – выбирайте официальный сайт Сателс. Компания занимается производством и установкой окон ПВХ 18 лет. У Сателс большой завод пластиковых и алюминиевых конструкций. Каждое окно, даже самое экономичное, изготавливается по индивидуальным размерам и проходит обязательный контроль качества, где скрупулёзно проверяется всё: от качества стеклопакетов до хорошей работы фурнитуры. В Калуге и Калужской области работает опытная бригада инженеров по монтажу. Отношение к заказчикам вежливое и уважительное, ведь Калуга – родной город для каждого, работающего в компании.


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