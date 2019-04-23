Как выбрать дачные окна: основные критерии

Сейчас уже открылся дачный сезон и многие после зимы отправились на свои участки в садоводческих товариществах. Основное внимание сейчас будет сосредоточено уходу за участком и посадками. Но весна также подходит для проведения дома в порядок. Это касается и оконных систем. Если в оконных проемах у вас старые окна – замените их на новые. В статье мы расскажем об основных моментах выбора пластиковых окон в дачный домик СНТ.
Почему речь о пластиковых окнах?
На сегодняшний день, это оптимальное соотношение цены-качества и долговечности для домов именно сезонного проживания, где нужны окна, не реагирующие на резкие перепады погоды. Дерево часто ведёт себя нестабильно: летние рамы перекашиваются зимой и с началом нового сезона возникает головная боль, как их отремонтировать и привести в рабочее состояние. И так год за годом.
Алюминий тоже хороший вариант выбора для дачных окон. В общем-то, всё, что применимо к окнам ПВХ – применимо и к алюминию.
Основные критерии
Выбор рамы (профиля)
При выборе окна для дачного домика можно выбирать самый простой вариант профиля рам. Здесь вам не потребуется какой-то серьезной теплоизоляции и вполне хватит трехкамерного профиля. Шумоизоляция в садовых товариществах также не является критичным параметром. Ведь здесь нет шумных улиц, множества автомобилей и так далее.
При необходимости вы можете сделать ламинирование профиля, чтобы он органично смотрелся на фасаде здания и в интерьере. Большинство домиков изготавливается из дерева. Поэтому органично будут смотреться какие-нибудь цветные окна с имитацией под цвет и фактуру дерева.
Выбор стекол
Сохранение тепла в доме во многом будет зависеть от установленного стеклопакета. Старые деревянные окна, установленные в большинстве дачных домиков СНТ, проигрывают современным пластиковым оконным системам. Но здесь не имеет смысла устанавливать дорогие стеклопакеты с высоким уровнем шумо и теплоизоляции. В дачный домик лучше подыскать что-то недорогое, но, в то же время, практичное.
По цене однокамерный стеклопакет будет самым выгодным вариантом. Если поставить просто стекло – тепло держаться не будет, да и не приспособлены пластиковые окна под установку одинарных стёкол (в алюминий можно ставить и стекло). А вот стеклопакет, даже самый узкий в 24 мм, позволит находиться в помещении ранней весной и поздней осенью.
Прочее
Чтобы дополнительно сэкономить, вы можете выбрать глухие окна. Допустим, в помещении будет только одна открывающаяся створка, а остальные делаете глухими. Они дешевле обходятся в производстве. В результате все оконные проемы будут защищены по разумной цене. При желании, конечно, можно выбрать окна с распашной, откидной или комбинированной системой открывания.
Особое внимание уделите выбору фурнитуры и не экономьте на ней. Во многом качество современной фурнитуры зависит от производителя. Поэтому берите продукцию известных марок, пусть и с небольшой переплатой. Здесь сэкономить не получится.
Где купить дачные окна в Калуге?
Если вы решили установить пластиковые окна в домик СНТ – выбирайте официальный сайт Сателс. Компания занимается производством и установкой окон ПВХ 18 лет. У Сателс большой завод пластиковых и алюминиевых конструкций. Каждое окно, даже самое экономичное, изготавливается по индивидуальным размерам и проходит обязательный контроль качества, где скрупулёзно проверяется всё: от качества стеклопакетов до хорошей работы фурнитуры. В Калуге и Калужской области работает опытная бригада инженеров по монтажу. Отношение к заказчикам вежливое и уважительное, ведь Калуга – родной город для каждого, работающего в компании.
|
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Калуга принимает «Зелёный Марафон»
Партнерские встречи о ДелоКассе прошли в Брянске и Калуге
Реклама
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: