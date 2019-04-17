ВТБ запустил программу автокредитования со ставкой от 3,5%

ВТБ запустил специальное предложение «ЭкстраЛайт», в рамках которого кредит на новый автомобиль можно оформить по ставке от 3,5% годовых, на автомобиль с пробегом – от 5%. Получение кредита возможно по двум документам и без справки о доходах.
Минимальные ценовые показатели 3,5% для новых автомобилей и 5% для транспорта с пробегом доступны при получении дисконтов от банка: 5 п.п. при страховании жизни, 2,5 п.п. при выборе карты ВТБ «Автолюбитель» и 3 п.п. при оформлении полиса ВместоКАСКО.
Программа позволяет воспользоваться кредитными средствами в размере от 300 тысяч до 3 млн рублей для авто с пробегом и до 5 млн рублей – для новых автомобилей. Средства выдаются сроком от года до пяти лет включительно с минимальным первоначальным взносом в размере 20% от стоимости автомобиля.
«Новое предложение «ЭкстраЛайт» уникально для рынка, позволяет выбрать любой автомобиль и при этом приобрести его в кредит с максимально низкой ставкой. Программа выполнена в формате конструктора. В зависимости от типа и количества оформленных, по желанию клиента, сервисных услуг, ему предоставляются различные дисконты. Набор дополнительных продуктов при этом может быть любым. ВТБ обеспечит быстрое проведение сделки по упрощенной схеме и качественный сервис по дистанционному обслуживанию кредита», – комментирует Владимир Высоцкий, начальник управления организации продаж автокредитов и партнерских программ – вице-президент ВТБ.
ВТБ за январь-февраль 2019 года нарастил объем автокредитования на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Банк провел 12,6 тысяч сделок на общую сумму 9,8 млрд рублей. Объем портфеля на 1 марта составил 112,4 млрд рублей.
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