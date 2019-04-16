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ВТБ увеличил выдачи ипотеки на 60%

16.04.2019 15:12 0 88
ВТБ увеличил выдачи ипотеки на 60%

ВТБ по итогам первых двух месяцев 2019 года нарастил объем ипотечных продаж до 93,8 млрд рублей, что на 60,5% превышает результат за аналогичный период прошлого года. Количество выданных кредитов выросло на 47%, до 39 тысяч. В результате ипотечный портфель банка с начала года увеличился на 3% и по состоянию на 1 марта составил 1,44 трлн рублей.

Порядка 38% от общего числа кредитов оформлены на приобретение квартир в новостройках. При этом на рынке недвижимости Москвы и области средняя сумма в рамках новых выдач составила около 4,4 млн рублей, в других регионах – около 2,1 млн. На рынке вторичного жилья – 4,3 и 1,9 млн рублей соответственно.

Высоким спросом у клиентов пользуется программа «Больше метров – ниже ставка». За два месяца текущего года квартиры площадью более 65 кв. м приобрели 3,5 тысячи человек, оформив кредиты на 12,7 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем выдач по программе вырос в 1,5 раза.

Клиентам по-прежнему интересно рефинансирование ипотеки. За два месяца 2019 года 4 тысячи ипотечных заемщиков уменьшили ставку по действующему кредиту, общая сумма выдач в рамках программы составила 9 млрд рублей. По сравнению с январем-февралем прошлого года данный показатель вырос на 9%. Доля продукта в общих выдачах банка составила 9,5%.

В ВТБ ипотечный кредит можно оформить на срок до 30 лет, максимальная сумма – 60 млн рублей. У клиентов, которые являются пользователями дебетовых или кредитных карт ВТБ «Мультикарта» и «Мультикарта-Привилегия», подключенных к опции «Заёмщик», есть возможность снизить ставку по ипотечному кредиту в размере до 0,6 п.п.

Клиенты могут рефинансировать свой кредит в другом банке и получить дополнительные кредитные средства на любые цели, например, ремонт или необходимую покупку. Для этого не требуется согласие на сделку от текущего кредитора, подтвердить качество обслуживания по первичному кредиту можно выпиской из интернет- или мобильного банка. Размер нового кредита при рефинансировании может составлять до 85% от стоимости объекта недвижимости, для зарплатных клиентов ВТБ – до 90%.


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